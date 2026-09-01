TÜBİTAK 660 personel alımı içi ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 647 kişilik alım TÜBİTAK Kariyer Sistemi, 13 kişilik alım İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

TÜBİTAK, 2026 yılı personel ihtiyacı doğrultusunda farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 660 yeni personel istihdam edecek. Kurum tarafından yayımlanan iki ayrı ilana göre, alımların 647’si TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden, 13’ü ise İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Personel alımı kapsamında araştırmacı ve uzmanların yanı sıra teknisyen, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlanacak.

TÜBİTAK 660 personel alımı ilanı paylaştı! TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri



13 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Alınacak personel Güvenlik Hizmetleri biriminde Memur (Koruma) olarak istihdam edilecek.

647 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüğının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş Başvuruları TÜBİTAK Kariyer Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

647 kişilik alımda her kadronun özel şartları TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ndeki referans kodunda düzenlendi. 647 kişilik başvurular 1 Eylül 2026 saat 09.00 ile 22 Eylül 2026 saat 17.00 arasında TÜBİTAK Kariyer Sistemi'nden; 13 kişilik başvurular ise 1 Eylül 2026 saat 09.00 ile 7 Eylül 2026 saat 17.00 arasında İŞKUR e-Şube üzerinden yapılacak.

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