Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altındaki düşüş alım fırsatı mı? Kritik destek ve hedef fiyat geldi!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altındaki düşüş alım fırsatı mı? Kritik destek ve hedef fiyat geldi!

Altın fiyatları, Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'da verdiği ‘şahin’ mesajların şokunu atlatmaya çalışıyor. 1 Eylül 2026 gram altın fiyatı 6.895 TL ve ons fiyatı 4.443 dolardan yeni güne başladı. Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; ons fiyatında 4.360 dolar desteğinin korunması halinde son düşüşün kâr satışı olarak kalabileceği ve bu şartla 4.770 dolar senaryosunun masada kalmaya devam edebileceği savunuldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda ons altın yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde 4.396 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Günlük kayıp %0,13 ile sınırlı kalırken, kapanış 4.449 dolardan gerçekleşti. Bugünkü işlemlere de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.443 dolardan başlarken, cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarda dengelenme çabasının devam ettiği görülüyor.

WARSH ETKİSİ VE FAİZ BASKISI

Trive Yatırım tarafından yapılan analizde, ons altındaki satış baskısının merkezinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçtiğimiz hafta Jackson Hole'da verdiği “şahin” mesajlar ve ardından para politikası beklentilerinin yeniden şekillenmesinin bulunduğu belirtildi. Warsh'ın enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığını güçlü biçimde vurgulaması sonrasında, eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalinin %60'lı seviyelere yükseldiği ifade edilen analizde, “Her ne kadar Fed'in eylülde faizi sabit tutacağı görüşü de tamamen ortadan kalkmış olmasa da piyasa artık daha sıkı bir para politikası ihtimalini önceki haftalara kıyasla daha fazla fiyatlıyor” denildi.

İSTİHDAM VE TÜFE KRİTİK

Bu değişimin ons fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu aktarılan analizde, “Bundan sonraki fiyatlamanın yönü, bu hafta açıklanacak istihdam verilerine ve bir sonraki enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Bütün bu temel etkilere karşılık ons altında yaşanan düşüş fiyatlaması, 4.000-4.696 dolar arasındaki yükselişin düzeltmesi olarak değerlendirilmeli” yorumu öne çıktı.

Altındaki düşüş alım fırsatı mı? Kritik destek ve hedef fiyat geldi!
Başlık ResmiAltındaki düşüş alım fırsatı mı? Kritik destek ve hedef fiyat geldi!

4.360 DOLAR UYARISI!

Altında geri çekilmenin derinleşmesi için alçalan trend ile 34 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 4.360 dolar desteğinin aşağı yönde kırılması gerektiği savunulan analizde, “Bu senaryoda sarı metalde düşüşler kâr realizasyonu olarak algılanmaktan ziyade 4.000-4.100 dolar bölgesine doğru yeni bir satış dalgası olarak görülecektir” uyarısında bulunuldu.

4.770 DOLAR HÂLÂ MASADA

Mevcut fiyatlamalarda 4.360 dolar üzerindeki geri çekilmeleri kâr satışı olarak değerlendiren Trive Yatırım, “Fiyatın bu seviyeye yaklaşmasıyla, yeni bir yükseliş hareketi için onay alınması senaryosuna daha yakın durmaktayız. 4.360 dolar desteği aşağı yönde geçilmez ve yeni bir alım dalgası oluşursa 4.770 dolar hedefinin masada olmaya devam ettiğini düşünmekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

1 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören 1 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.895 TL’den güne başladı. Gram fiyatında dünkü kapanış 6.899 TL’den gerçekleşmişti. İlk fiyatlamalarda dünkü kapanışa göre yatay bir görünüm öne çıktı.

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve finansal kuruluşların raporları referans alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
Altındaki düşüş alım fırsatı mı?
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
Saldırgan ile 1 mağdur hayatını kaybetti
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Mekke İttifakı ve Türk dünyası hattında yeni dönem
BEKLENEN GÜN GELDİ!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
EN MERAK EDİLENİ AÇIKLADI!
EN MERAK EDİLENİ AÇIKLADI!
ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vlahovic hat-trick yaptı, Kartal yarım düzine gol attı
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
Kritik davalar peş peşe görülecek!
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrası dikkat
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
NASA DUYURDU
NASA DUYURDU
Washington'da tarihi anlaşma! Türkiye imzayı attı
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
Uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, stres, baş ağrısı…
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi
Kolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi
Kaydet
Kontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı
Kaydet
ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Saldırgan ve 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Saldırgan ve 1 kişi hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.