Altındaki düşüş alım fırsatı mı? Kritik destek ve hedef fiyat geldi!

Altın fiyatları, Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole'da verdiği ‘şahin’ mesajların şokunu atlatmaya çalışıyor. 1 Eylül 2026 gram altın fiyatı 6.895 TL ve ons fiyatı 4.443 dolardan yeni güne başladı. Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; ons fiyatında 4.360 dolar desteğinin korunması halinde son düşüşün kâr satışı olarak kalabileceği ve bu şartla 4.770 dolar senaryosunun masada kalmaya devam edebileceği savunuldu.

Küresel piyasalarda ons altın yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde 4.396 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Günlük kayıp %0,13 ile sınırlı kalırken, kapanış 4.449 dolardan gerçekleşti. Bugünkü işlemlere de ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.443 dolardan başlarken, cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarda dengelenme çabasının devam ettiği görülüyor.

WARSH ETKİSİ VE FAİZ BASKISI

Trive Yatırım tarafından yapılan analizde, ons altındaki satış baskısının merkezinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçtiğimiz hafta Jackson Hole'da verdiği “şahin” mesajlar ve ardından para politikası beklentilerinin yeniden şekillenmesinin bulunduğu belirtildi. Warsh'ın enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığını güçlü biçimde vurgulaması sonrasında, eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalinin %60'lı seviyelere yükseldiği ifade edilen analizde, “Her ne kadar Fed'in eylülde faizi sabit tutacağı görüşü de tamamen ortadan kalkmış olmasa da piyasa artık daha sıkı bir para politikası ihtimalini önceki haftalara kıyasla daha fazla fiyatlıyor” denildi.

İSTİHDAM VE TÜFE KRİTİK

Bu değişimin ons fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu aktarılan analizde, “Bundan sonraki fiyatlamanın yönü, bu hafta açıklanacak istihdam verilerine ve bir sonraki enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Bütün bu temel etkilere karşılık ons altında yaşanan düşüş fiyatlaması, 4.000-4.696 dolar arasındaki yükselişin düzeltmesi olarak değerlendirilmeli” yorumu öne çıktı.

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4.360 DOLAR UYARISI!

Altında geri çekilmenin derinleşmesi için alçalan trend ile 34 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 4.360 dolar desteğinin aşağı yönde kırılması gerektiği savunulan analizde, “Bu senaryoda sarı metalde düşüşler kâr realizasyonu olarak algılanmaktan ziyade 4.000-4.100 dolar bölgesine doğru yeni bir satış dalgası olarak görülecektir” uyarısında bulunuldu.

4.770 DOLAR HÂLÂ MASADA

Mevcut fiyatlamalarda 4.360 dolar üzerindeki geri çekilmeleri kâr satışı olarak değerlendiren Trive Yatırım, “Fiyatın bu seviyeye yaklaşmasıyla, yeni bir yükseliş hareketi için onay alınması senaryosuna daha yakın durmaktayız. 4.360 dolar desteği aşağı yönde geçilmez ve yeni bir alım dalgası oluşursa 4.770 dolar hedefinin masada olmaya devam ettiğini düşünmekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

1 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören 1 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.895 TL’den güne başladı. Gram fiyatında dünkü kapanış 6.899 TL’den gerçekleşmişti. İlk fiyatlamalarda dünkü kapanışa göre yatay bir görünüm öne çıktı.

Önemli Uyarı: Bu içerik piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve finansal kuruluşların raporları referans alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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