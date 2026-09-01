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Kontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı

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Kontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı

Manisa'nın Soma ilçesinde Ö.A. isimli şahsın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak AK Parti Soma İlçe Başkanlığı'nın camını kırarak içeri girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araç freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.

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Manisa'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak AK Parti İlçe Başkanlığı binasına girdi.

Ö.A'nın kullandığı otomobil, Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi'ndeki AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasının önündeki park alanından hareket ettiği sırada kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı
Başlık ResmiKontrolden çıkan otomobil parti binasına çarptı

TOPLANTI SALONUNA KADAR İLERLEDİ

Parti binasının camını kırarak içeri giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra toplantı salonunda durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ: FREN TUTMADI

Sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Ö.A'nın aracın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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