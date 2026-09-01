Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan tankere saldırı! 3 yabancı cisim isabet etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan tankere saldırı! 3 yabancı cisim isabet etti

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu. Gemiye 3 yabancı cismin isabet ettiği aktarıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi artırırken, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha meydana geldi.

UKMTO’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığı açıklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Hürmüz Boğazı
DÜNYA

Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan tanker mayınlara çarptı!

3 YABANCI CİSİM İSABET ETTİ

Gemiye 3 yabancı cisim isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevresel etki meydana gelmediği bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bölgede seyreden diğer gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Mekke İttifakı ve Türk dünyası hattında yeni dönem
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
EN MERAK EDİLENİ AÇIKLADI!
EN MERAK EDİLENİ AÇIKLADI!
ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı?
BEKLENEN GÜN GELDİ!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vlahovic hat-trick yaptı, Kartal yarım düzine gol attı
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
Kritik davalar peş peşe görülecek!
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrası dikkat
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
NASA DUYURDU
NASA DUYURDU
Washington'da tarihi anlaşma! Türkiye imzayı attı
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
Uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, stres, baş ağrısı…
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor, Diyarbakır'da 90'da yıkıldı
5 YILLIK İMZA!
5 YILLIK İMZA!
Deniz Gül, İstanbul devi için geliyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu
ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu
Kaydet
Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı
Fidan: "Netanyahu canisi artık durdurulmalı"
Kaydet
Japonya'nın en yaşlı insanıydı! 115 yaşında hayatını kaybetti
Japonya'nın en yaşlı insanıydı! 115 yaşında hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.