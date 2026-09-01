Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan tankere saldırı! 3 yabancı cisim isabet etti

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu. Gemiye 3 yabancı cismin isabet ettiği aktarıldı.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları bölgesel gerilimi artırırken, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerine yol açan bir gelişme daha meydana geldi.

UKMTO’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31,5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığı açıklandı.

3 YABANCI CİSİM İSABET ETTİ

Gemiye 3 yabancı cisim isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevresel etki meydana gelmediği bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bölgede seyreden diğer gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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