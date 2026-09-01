Mekke Anlaşması’nın ilk toplantısı yapıldı. İttifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını söyleyen Bakan Fidan, Netanyahu için de, “Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu cani artık durdurulmalıdır. Uluslararası sistem Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır” dedi.

YAHYA ERKILIÇOĞLU - Türkiye, Pakistan ve S. Arabistan’ın 7 Ağustos’ta Mekke’de imzaladığı “Ortak Savunma Anlaşması” kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı. Toplantının ardından basının önüne çıkan Bakan Fidan, sözlerine Mekke Savunma İttifakı’nın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulayarak başladı. “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir.” diyen Fidan şöyle devam etti: “Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımları kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

“Bu anlaşma ile bölgemizde yeni bir güvenlik mimarisinin test edilmesi süreci başlamıştır. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

SAVUNMA TEMELLİ BİR OLUŞUM

“Bu ittifak savunma temellidir. İttifak, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İttifak, zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.”

BELİRSİZLİKLER AZALACAK

“İttifakın, ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. İttifak, bunların tamamlayıcısıdır. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz. Belirsizlik azalınca istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım ve kalkınma yapılacaktır.”

CİDDİYE ALINACAK İNSAN DEĞİL

“İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun durduğu yer İsrail’e de büyük zarar, Filistinlilere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası