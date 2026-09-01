Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

Mekke Anlaşması’nın ilk toplantısı yapıldı. İttifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını söyleyen Bakan Fidan, Netanyahu için de, “Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu cani artık durdurulmalıdır. Uluslararası sistem Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

YAHYA ERKILIÇOĞLU - Türkiye, Pakistan ve S. Arabistan’ın 7 Ağustos’ta Mekke’de imzaladığı “Ortak Savunma Anlaşması” kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı. Toplantının ardından basının önüne çıkan Bakan Fidan, sözlerine Mekke Savunma İttifakı’nın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulayarak başladı. “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir.” diyen Fidan şöyle devam etti: “Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımları kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı
Başlık ResmiBakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

“Bu anlaşma ile bölgemizde yeni bir güvenlik mimarisinin test edilmesi süreci başlamıştır. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı
Başlık ResmiBakan Fidan, İstanbul'dan dünyaya seslendi: Netanyahu canisi artık durdurulmalı

SAVUNMA TEMELLİ BİR OLUŞUM

“Bu ittifak savunma temellidir. İttifak, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İttifak, zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.”

ÖNERİLEN HABERLER
Mekke Komitesi
DÜNYA

Mekke Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

BELİRSİZLİKLER AZALACAK

“İttifakın, ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. İttifak, bunların tamamlayıcısıdır. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz. Belirsizlik azalınca istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım ve kalkınma yapılacaktır.”

CİDDİYE ALINACAK İNSAN DEĞİL

“İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun durduğu yer İsrail’e de büyük zarar, Filistinlilere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu.”

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
BEKLENEN GÜN GELDİ!
Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
İKİNCİ ELDE 'GÜMRÜK' RİSKİ
'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrası dikkat
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
YENİ ADLİ YIL BAŞLIYOR
Kritik davalar peş peşe görülecek!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
BEŞİKTAŞ'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Vlahovic hat-trick yaptı, Kartal yarım düzine gol attı
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
NASA DUYURDU
NASA DUYURDU
Washington'da tarihi anlaşma! Türkiye imzayı attı
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
ÇÖZÜM BURNUMUZUN UCUNDA
Uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, stres, baş ağrısı…
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
AMEDSPOR GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor, Diyarbakır'da 90'da yıkıldı
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Mekke İttifakı ve Türk dünyası hattında yeni dönem
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
5 YILLIK İMZA!
5 YILLIK İMZA!
Deniz Gül, İstanbul devi için geliyor
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar...
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Japonya'nın en yaşlı insanıydı! 115 yaşında hayatını kaybetti
Japonya'nın en yaşlı insanıydı! 115 yaşında hayatını kaybetti
Kaydet
Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Beklenen gün geldi! Av sezonu açıldı: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Kaydet
Bakan Şimşek’ten petrol mesajı: Dezenflasyon süreci devam edecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci devam edecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.