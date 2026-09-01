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Ekonomi

Bakan Şimşek’ten petrol mesajı: Dezenflasyon süreci devam edecek

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Bakan Şimşek’ten petrol mesajı: Dezenflasyon süreci devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmasına rağmen dezenflasyon sürecinin devam etmesini öngördüklerini kaydetti.

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Şimşek, milletvekillerinin küresel enerji piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik soru önergelerini cevapladı. Şimşek, 2023 yılı ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik dengesizliklerin önemli ölçüde giderildiğini, finansal istikrar güçlendirildiğini hatırlattı. Enerji fiyat şokunun etkilerini azaltmak için eşel mobil mekanizması devreye alınması ile fiyat geçişkenliğinin önemli ölçüde sınırlandırıldığını ifade eden Şimşek, ayrıca gıda ve tarımsal ürünlerdeki fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

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ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Bakan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak ve savaşın Türk ekonomisi üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla, tüm kurumların koordineli bir şekilde gerekli adımları attığını belirtti. Şimşek, enerji fiyat şoklarına karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli üretimin artırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve yeşil dönüşüm politikaları yoluyla dışa bağımlılığın azaltılması yönünde politika izlendiğini de ifade etti. Şimşek ayrıca, Türkiye’de cari açığın azaltılarak ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren, katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması amacıyla çok kapsamlı bir teşvik sistemi uygulandığını hatırlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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