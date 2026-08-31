Deniz Gül, İstanbul devi için geliyor: 5 yıllık imza!

Galatasaray'ın milli futbolcu Deniz Gül için kulübü Porto ile el sıkıştığı, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için salı günü İstanbul'a olacağı ileri sürüldü. Sarı kırmızılı ekibin oyuncunun bonservisi için 11 milyon avro ödeyeceği ve 22 yaşındaki golcüyle 5 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı.

KULÜPLER ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Deniz Gül transferi için Portekiz ekibine 11 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde, Deniz Gül'ün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak için 1 Eylül Salı günü İstanbul'a geleceği ifade edildi. 22 yaşındaki santrforun sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Deniz Gül

DENİZ'İN PORTO KARNESİ

Kariyerine İsveç'te başlayan, 2024 yılında 4.5 milyon avroluk bonservis ücretiyle Porto'nun yolunun tutan 22 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibinde geçen sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Portekiz ekibinde 4 maçta süre bulan Deniz, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Deniz Gül (sağda)

İSVEÇ'TE YETİŞTİ

Altyapı kariyerine İsveç’te başlayan ve kısa sürede üst liglerde forma şansı bulan genç santrfor, 2024 yazında Porto’ya transfer olarak büyük bir adım attı. Genç yaşlarda İsveç’in U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giyen Gül, daha sonra milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

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