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3. Sayfa

Bir ilçede gizemli hastalık! Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı

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Bir ilçede gizemli hastalık! Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı
Fotoğraf Başlığı Bir ilçede gizemli hastalık! Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı

Giresun’un Görele ilçesinde 'gastroenterit' salgını şüphesiyle son 3 günde 700’den fazla kişi hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümü taburcu edilirken, 2’si çocuk 3 kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

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Giresun’un Görele ilçesinde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında son günlerde dikkat çeken artış yaşandı. 'Gastroenterit' salgını şüphesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, son 3 günde 700’den fazla kişi çeşitli şikayetlerle ilçedeki hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların büyük bölümünün ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Başvurular arasında 2 çocuk ve 1 yetişkin olmak üzere 3 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. Diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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KAYNAĞI BELİRLEMEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet veya kümelenme tespit edilmediği bildirildi.

İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde ise bakiye klor seviyesinin yeterli olduğu ve yaklaşık 0,5 ppm düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Bir ilçede gizemli hastalık! Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı
Başlık ResmiBir ilçede gizemli hastalık! Yüzlerce kişi hastanelik oldu, şikayetler aynı

Vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerdeki izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatıldı. Sağlık ekiplerinin rutin sürveyans verilerini de takip ettiği ve sürecin yakından izlendiği kaydedildi.

Öte yandan, vakaların kesin nedeninin ve olası kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geleceği öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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