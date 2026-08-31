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Spor

Galatasaray'dan yerli operasyonu: 3 transferde sıcak gelişme

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Galatasaray'dan yerli operasyonu: 3 transferde sıcak gelişme

Son olarak kadrosuna Rafael Leao'yu katan Galatasaray, yerli transfer operasyonunda üç oyuncuya odaklandı. Porto'dan Deniz Gül ile anlaşmaya çok yaklaşan sarı kırmızılıların, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek ile de anlaşma sağladı ve Al Hilal'in kararını beklediği aktarıldı. Galatasaray'ın ayrıca Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için de transfer görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Sarı kırmızılılar; Deniz Gül, Yusuf Akçiçek ve Arda Okan Kurtulan'ın transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY'DAN YERLİ ATAĞI

Beinsports'un aktardığı bilgilere göre; sarı kırmızılılar, kadrosuna Türk futbolcuları dahil ederek kalan yabancı oyuncu kontenjanını da buna göre şekillendirmek istiyor.

DENİZ GÜL'DE MUTLU SON YAKIN

Galatasaray, forvet transferinde Porto forması giyen Deniz Gül ile anlaşmaya oldukça yaklaştı. Sarı-kırmızılıların genç golcüyle ilgili süreci tamamlayarak forvet takviyesini noktalandırması bekleniyor.

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YUSUF'LA ANLAŞMA TAMAM

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki eski oyuncusu Yusuf Akçiçek ile anlaşma sağladı. Genç savunmacının Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı, transferin gerçekleşmesi için kulübü Al Hilal'in vereceği cevabın beklendiği belirtildi.

Yusuf Akçiçek
Başlık ResmiYusuf Akçiçek

ARDA OKAN İÇİN TEMASLAR HIZ KAZANDI

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer yerli oyuncu ise Arda Okan Kurtulan. Mayıs ayında da sarı kırmızılıların gündemine gelen 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin beğenisini kazandı. Galatasaray, Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak için temaslarını ciddi şekilde artırdı.

Arda Okan Kurtulan
Başlık ResmiArda Okan Kurtulan
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