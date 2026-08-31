Meclis'te dikkat çeken değişim! Cemalettin Kani Torun istifa etti, sandalye sayısı eksilmedi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili oldu. Torun'un ayrılığıyla Yeni Yol'un sandalye sayısı 19'a düşerken, Ali Yüksel'in katılımıyla grup için gereken 20 sayısı yeniden tamamlandı.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
ALİ YÜKSEL GELDİ, SANDALYE SAYISI DEĞİŞMEDİ
Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.
BAĞIMSIZLARIN SAYISI 11 ETTİ
Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR