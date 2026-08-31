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Ekonomi

Enflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

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Enflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun yüzde 1,86 oranında artacağını, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 29,49 olacağını tahmin etti. Peki bu orana göre, memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Başlık ResmiEnflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI

Ekonomistlerin yıl sonu enflayon tahmini memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,49 oranında gelmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,96 oranında gerçekleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,96 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşecek.

Enflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Başlık ResmiEnflasyon için yeni tahmin! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 9,96'lık zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 897 liraya çıkacak. Yüzde 7,9'luk zamma göre de en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 771 liraya yükselecek.

Ekonomistlerin 2026 yılına ait enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99
Temmuz29,551,821,78
Ağustos29,491,86
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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