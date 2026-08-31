Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F'nin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi planlanan yeni modeli T6X için hazırlıklarını sürdürüyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın yaptığı açıklamalar, yeni modelin özellikle fiyatıyla dikkat çekeceğini vurguladı. Togg T6X özellikleri gündemde gelirken vatandaşlar fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak gibi detayları da araştırmaya başladı.

T6X için hedeflenen fiyat seviyesinin mevcut otomobil fiyatlarının oldukça altında olması planlanırken, araç için özel kampanyaların da hazırlanacağı belirtildi. Peki, Togg T6X özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak?

TOGG T6X ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T6X modelinin teknik özellikleriyle ilgili tüm ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Togg tarafından detaylı donanım listesi, batarya kapasitesi, menzil, motor gücü, şarj süresi ve performans verilerin açıklanması bekleniyor.

Şirket yönetiminin açıklamalarında ise T6X'in öncelikli olarak ekonomik ve ulaşılabilir bir model olarak konumlandırılacağı aktarıldı. Tosyalı, T6X'in mümkün olan en uygun maliyetle ve güçlü donanım seviyesiyle tüketiciye sunulması için çalışıldığını belirtti.

Yeni modelin kompakt sınıfta konumlandırılması ve özellikle şehir içi kullanıma yönelik tüketicilere hitap etmesi bekleniyor. Aracın segmenti, teknik altyapısı ve donanım seçenekleriyle ilgili ayrıntıların önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

Togg T6X özellikleri! Fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak?

TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?

T6X hakkında en fazla merak edilen konuların başında satış fiyatı geliyor. Fuat Tosyalı, yeni modelin mevcut fiyat seviyelerine kıyasla çok daha uygun olması için çalıştıklarını açıkladı.

Tosyalı, daha önce gündeme gelen 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat hedefinin halen gündemde olduğunu belirtti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut maliyetler üzerinden yapılan hesaplamalarda hedeflerinin bugünkü otomobil fiyatlarının yaklaşık yarısına yaklaşabilecek bir seviyeye ulaşmak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte nihai fiyatın, üretim ve ekonomik koşullara bağlı olarak T6X'in piyasaya çıkışına yakın dönemde kesinleşmesi bekleniyor.

Togg T6X özellikleri! Fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak?

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg'un yeni modeli T6X için hedeflenen takvim 2027 yılı olarak açıklandı. Fuat Tosyalı'nın verdiği bilgilere göre T6X için Haziran 2027'de talep süreci başlayacak.

Tosyalı'nın açıklamasına göre Haziran 2027'nin sonundan itibaren T6X modellerinin kullanıcılara teslim edilmesi hedefleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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