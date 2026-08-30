Kız kardeşi evlenen Burak Özçivit düğüne katılmadı! Nedeni çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünde Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in bulunmaması dikkat çekerken, ünlü oyuncunun neden katılamadığı da ortaya çıktı.

Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç, Bafra’da düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu özel gününde aile üyeleri ve yakın arkadaşları da onları yalnız bırakmadı. Gece boyunca renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kız kardeşi evlenen Burak Özçivit düğüne katılmadı: Nedeni ortaya çıktı

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMADI

Düğünün en çok konuşulan detayı ise Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in törende yer almaması oldu. Ünlü oyuncunun, Adana’da devam eden dizi çekimleri nedeniyle Samsun’a gelemediği öğrenildi. Yoğun çalışma programı sebebiyle kardeşinin yanında olamayan Özçivit’in, çifti görüntülü arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kız kardeşi evlenen Burak Özçivit düğüne katılmadı: Nedeni ortaya çıktı

NEDENİ BELLİ OLDU

Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit de oğlunun çekimler nedeniyle düğüne katılamadığını ifade etti. Bu açıklamayla birlikte ünlü oyuncunun törene gelmemesinin arkasında herhangi bir ailevi sorun olmadığı da netleşti.

Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç’ın mutluluğuna aile ve dostları ortak olurken, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yokluğu gecenin dikkat çeken konusu oldu. Özçivit’in uzaktan da olsa kardeşinin mutlu gününe katılarak çifti tebrik ettiği öğrenilirken, olay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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