Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün taraftarlarla yaptığı transfer sohbeti gündem oldu. Galatasaray'ın Rafael Leao transferi ve Marcus Rashford talebi üzerine gelen sorulara Göktürk'ün verdiği cevaplar dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada kendisine yöneltilen transfer sorularını cevapladı. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao ve Manchester United forması giyen Marcus Rashford üzerinden gelen sorulara Göktürk'ün verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de taraftarın Rashford isteğine olay cevap: Kadroyu beğenmiyor musunuz?

LEAO SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada bir Fenerbahçeli taraftar, Barış Göktürk'e Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'yu hatırlatarak, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" diye sordu.

Göktürk ise bu soruya, "10+4 var biliyorsun değil mi?" ifadeleriyle karşılık verdi. Göktürk'ün bu cevabı, Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin bir göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçede taraftarın Rashford isteğine olay cevap: Kadroyu beğenmiyor musunuz?

TARAFTARDAN RASHFORD ÇAĞRISI

Bir başka Fenerbahçeli taraftar ise sarı-lacivertli yöneticiye transfer konusunda beklentisini dile getirerek, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" dedi.

Barış Göktürk ise taraftarın bu sözlerine, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" şeklinde cevap verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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