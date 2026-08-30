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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz
Fotoğraf Başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğandan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI DA KORTEJDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

"MENFUR PLANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan net 30 Ağustos mesajı: Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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