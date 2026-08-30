Suriye’nin Humus kentinde etkili olan şiddetli toz fırtınası, gökyüzünü kızıl renge bürüdü. Yoğun toz nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde neredeyse sıfıra inerken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti.

Mekke ve Medine’de son günlerde etkili olan kum fırtınalarının ardından benzer bir hava olayı bu kez Suriye’de yaşandı. Humus kentini etkisi altına alan şiddetli toz fırtınası, kısa sürede günlük hayatı olumsuz etkiledi.

KENT KIZILA BÜRÜNDÜ

Fırtınanın taşıdığı yoğun toz nedeniyle kent semaları adeta kızıla büründü. Görüş mesafesinin bir anda ciddi ölçüde azalması, özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fırtınanın etkili olduğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu! Gökyüzü gündüz vakti kızıla büründü

MEKKE VE MEDİNE’DE DE HAYAT FELÇ OLDU

Bölgede son günlerde art arda yaşanan kum ve toz fırtınaları bir kez daha gündeme geldi. Bir gün önce Mekke’de şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olmuş, Kraliyet Saat Kulesi’ne yıldırım isabet ettiği anlar görüntülenmişti.

Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu! Gökyüzü gündüz vakti kızıla büründü

Medine’de ise 27 Ağustos’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düşmüş ve ziyaretçiler kapalı alanlara yönelmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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