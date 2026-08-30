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Yaşam

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve caddeye giriş çıkışlar sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

VATAN CADDESİ VE BULVAR YAN YOLLARI KAPANDI

Bayram kutlamaları nedeniyle saat 07.00'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar yan yolları her iki istikamette trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar, program bitimine kadar kapalı kalacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Bu arada, polis ekipleri kutlama alanında güvenlik önlemi aldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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