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Kültür - Sanat

Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize

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Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize
Fotoğraf Başlığı Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize

Hollywood’un iki büyük medya devi Paramount ve Warner Bros. Discovery’yi tek çatı altında buluşturacak dev satın alma için Türkiye’den de onay geldi. Ancak Rekabet Kurulu, film dağıtımından dijital yayıncılığa kadar Türkiye pazarındaki rekabetin zarar görmemesi için Paramount’a bir dizi şart getirdi.

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Paramount, Warner Bros. Discovery’yi bünyesine katmak için ilerlerken, milyarlarca dolarlık anlaşmanın Türkiye ayağında da kritik bir karar çıktı. Rekabet Kurulu, iki medya devinin birleşmesine "şartlı" yeşil ışık yaktı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, karara ilişkin bilgi verildi.

Kurulun, söz konusu işleme Paramount tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde, koşullu izin verildiği belirtilen açıklamada, Paramount ve Warner Bros'un faaliyetleri arasında çeşitli yatay ve dikey örtüşmelerin tespit edildiği vurgulandı.

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Açıklamada, işlemin gerçekleşmesi halinde "sinemalarda gösterilmek üzere filmlerin dağıtımı", "televizyon kanallarının toptan tedariki" ve "abonelik temelli isteğe bağlı video yayını hizmetleri (SVOD)" pazarlarında ortaya çıkabilecek rekabet karşıtı endişelerin giderilmesi amacıyla Paramount'un sunduğu taahhütlerin değerlendirildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize
Başlık ResmiParamount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize

"İlk olarak, Paramount'un 'sinemalarda gösterilmek üzere filmlerin dağıtımı' pazarında, Universal ile kontrol ettiği UIP Türkiye aracılığıyla elde ettiği pazar payına yönelik rekabet endişesinin giderilmesi amacıyla, Paramount'un, UIP Türkiye üzerindeki hissedarlığını sonlandıracağı taahhüt edilmiştir.

Taahhüte ek olarak, Paramount, Universal ile birlikte Türkiye'de ortak film dağıtımına yönelik ortak girişim veya benzeri bir ticari yapı kurmayacak, Paramount ve Warner Bros filmlerinin dağıtımı Universal veya Walt Disney filmlerini de dağıtan üçüncü taraflarla birleştirilmeyecek. İlaveten UIP Türkiye bünyesinde Warner Bros ve Universal'ın faaliyetleri birbirinden bağımsız yürütülecektir."

Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize
Başlık ResmiParamount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize

SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ İKİ TAAHHÜT DAHA

Paramount tarafından Avrupa Komisyonuna verilen taahhütlere ilave olarak Türkiye pazarına özgü iki taahhüt daha sunulduğu bildirilen açıklamada, "Buna göre, ilk olarak, Paramount, sinemada gösterilen filmlerin Paramount ve Warner Bros'un sahip olduğu SVOD platformlarında ilk kez erişime sunulmasını takip eden üç yıllık münhasırlık süresinin sona ermesiyle birlikte ilgili filmleri Türkiye'de, piyasa koşullarında, üçüncü taraf platformlara lisanslamak üzere mevcut kılmayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüt, kapanış tarihinden itibaren 5 yıllık bir süre boyunca uygulanacaktır" bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada, ikinci olarak, televizyon kanallarının toptan tedarikine ilişkin olarak Paramount ve Warner Bros tarafından Digiturk, TV+, Tivibu, D-Smart ve diğer lineer televizyon sağlayıcıları ile akdedilen ve halen yürürlükteki sözleşmelerin süresinin, ilgili lineer TV sağlayıcısının talebi üzerine, aynı hüküm ve koşullarla 31 Aralık 2029'a kadar uzatılacağının taahhüt edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Paramount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize
Başlık ResmiParamount-Warner Bros. birleşmesine Türkiye’den şartlı vize

"Paramount ve Warner Bros'un mevcut televizyon kanallarını Türkiye'de kendi kontrolündeki SVOD platformlarında sunmaya devam ettiği sürece söz konusu kanalları üçüncü kişilere piyasa koşullarında lisanslamak üzere mevcut kılacağı da taahhüt edilmiştir.

Kurul, Paramount tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabet endişelerini gidermeye yeterli, rekabet endişeleri ile orantılı ve kısa sürede yerine getirilebilir olduğu sonucuna ulaşarak işleme koşullu olarak izin vermiştir."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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