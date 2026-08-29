Muğla'da çıkan yangın, Antalya'ya sıçradı! 2 koldan söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Yangın; havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

ANTALYA SINIRLARINA SIÇRADI

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

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OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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