Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Milyonlarca resmi evrakta kendi adının yer alması sosyal medyada mizahi yorumları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, “Seninle Allah’ın arasında ne var ya Wasim, tüm Suriye senin adını taşıyor”, “Adının tüm vatandaşların pasaportunda yer almasından daha iyi ne olabilir?” ve "Eğer pasaportta Waseem Asmar adını görmüyorsam, o pasaport sahtedir" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu. Olay, resmi süreçlerdeki denetimsizliği ve ihmali gözler önüne seren trajikomik bir örnek olarak kayıtlara geçti.