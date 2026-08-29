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Dünya

Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

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Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

Suriye’nin 2023 yılından bu yana kullanımda olan resmi pasaportlarında büyük bir tasarım hatasına imza atıldığı ortaya çıktı. Ülkenin simge yapıları arasında yer alan Şam’daki tarihi Hamidiye Çarşısı'na ait fotoğrafın, internetten izinsiz bir şekilde alındığı ve üzerindeki telif filigranının silinmeden doğrudan pasaport sayfalarına basıldığı anlaşıldı.

Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

FİLİGRANI FARK ETMEDİLER

Devrik rejim döneminde hazırlanan ve milyonlarca vatandaşın elinde bulunan pasaportların 35 numaralı sayfasında yer alan çarşı görselinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın sahibi olan Wasim Asmar, durumu ilk olarak bir gencin kendisine mesaj atarak pasaportta kendi çektiği karenin yer aldığını söylemesiyle fark etti.

Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

Asmar, fotoğrafın Şam’a yaptığı ilk gezide, Live View özelliği dahi bulunmayan eski bir kamerayla ve son derece zor bir açıyla çekildiğini öne sürdü.

İlk başta bunun bir şaka veya Photoshop çalışması olduğunu düşünen fotoğrafçı, bir tanıdığının gönderdiği yeni pasaport fotoğraflarını incelediğinde gerçeği gördü. 

 

Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

Resmi seyahat belgesinin üzerinde, fotoğrafın orijinalinde yer alan ve bir dükkan adına ait olan "Wasim Asmar Photography" filigranının net bir şekilde basıldığı kesinleşti.

Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor: Yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı!

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Milyonlarca resmi evrakta kendi adının yer alması sosyal medyada mizahi yorumları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, “Seninle Allah’ın arasında ne var ya Wasim, tüm Suriye senin adını taşıyor”, “Adının tüm vatandaşların pasaportunda yer almasından daha iyi ne olabilir?” ve "Eğer pasaportta Waseem Asmar adını görmüyorsam, o pasaport sahtedir" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu. Olay, resmi süreçlerdeki denetimsizliği ve ihmali gözler önüne seren trajikomik bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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