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İstanbul’da seyyar satıcıdan çeyrek kavun alan turist 200 TL ödedi

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İstanbul’da seyyar satıcıdan çeyrek kavun alan turist 200 TL ödedi
Fotoğraf Başlığı İstanbul’da seyyar satıcıdan çeyrek kavun alan turist 200 TL ödedi

İstanbul’da bir turistin sokak arasındaki seyyar satıcıdan aldığı çeyrek kavun için 200 TL ödemesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde turistin kavunu tattıktan sonra satıcıya fiyatını sorduğu, satıcının ise “200” yanıtını verdiği görüldü.

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İstanbul’da gece saatlerinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir turistin sokak arasında kavun satan seyyar satıcının yanına geldiği görülüyor.

Turist, satıcının kestiği kavundan bir parça alarak tadına baktı. Kavunu beğendiğini belirten turist, daha sonra satın almak istediği parçanın fiyatını sordu.

ÇEYREK KAVUNA 200 TL İSTEDİ

Görüntülerde seyyar satıcının turist için kavundan yaklaşık çeyrek büyüklüğünde bir parça kestiği ve poşete koyduğu görülüyor.

Turistin fiyatı sormasının ardından satıcı, kavun için 200 TL istediğini söyledi. Turist de belirtilen ücreti ödeyerek kavunu aldı ve bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde turistin kavunu yerken satıcıyla konuştuğu, sonrasında elindeki poşetle yoluna devam ettiği görülüyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının sonrasında özellikle çeyrek kavun için istenen 200 TL’lik fiyat kullanıcıların tepkisini çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fiyatın yüksek olduğunu savunurken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Olayın İstanbul’un hangi ilçesinde gerçekleştiğine ilişkin ise görüntülerde kesin bir bilgi yer almıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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