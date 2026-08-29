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Meteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi

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Meteoroloji sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışlar beklenirken İstanbul'da ise yağışların bu akşama kadar sürmesi öngörülüyor. Diğer yandan 26 kent içinse sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

PAZAR AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Pazar günü akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi
Başlık ResmiMeteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa); Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

AKOM tarafından yapılan uyarıya göre sağanak yağış İstanbul'u, cumartesi akşam saatlerinde terk edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ve 6 derece altına gerileceği tahmin edilirken parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak.

Meteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi
Başlık ResmiMeteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi

26 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji 26 kent içinse sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Ordu ve Samsun illeri için turuncu uyarı verilirken; Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak illeri için sarı alarm verildi.

Meteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi
Başlık ResmiMeteoroloji tek tek paylaştı: 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de saat verildi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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