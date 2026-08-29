Konya Ovası'nda 45 günde sofraya gelen kırmızı turpta 'hasat' mesaisi başladı. 6-7 hafta içinde hasat edilmesi ve diğer tarım ürünlerine göre daha az su tüketmesi nedeniyle çiftçi için avantajlı bir ürün olan kırmızı turp, kazancıyla da yüzleri güldürüyor. Fiyattan memnun olduklarını belirten üreticiler, kilosunu 20 liradan sattıklarını söyledi.

Konya Ovası'nda farklı ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, üreticilerin son yıllarda su tüketimi daha düşük ve kısa sürede hasat edilebilen sebzelere yönelimi de dikkat çekiyor. Bu ürünlerden biri olan kırmızı turpta yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Kadınlar tarafından tarladan tek tek toplanan turplar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

"ERKENCİ TOHUMLAR YAKLAŞIK 50 GÜNDE YETİŞİYOR"

Üretimi anlatan turp üreticisi Şükrü Pullu, "Bu yılın ilk hasadına yeni başlamış bulunmaktayız. Tarlanın hazırlanmasından ekimine, bakımından hasadına kadar bütün süreç yoğun emek gerektiriyor. Sebze üretimi gerçekten zahmetli bir iş öncelikle tarlamızı hazırlıyoruz ve ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından yaklaşık 45-50 gün içerisinde yetişen bir mahsul elde ediyoruz. Kullandığımız erkenci tohumlar yaklaşık 50 günde yetişiyor. Bunun yanı sıra 60 ve 65 günde yetişen farklı tohum çeşitlerimiz de bulunuyor. Şu anda erkenci çeşitlerin hasadına başladık. Allah'a şükür, mahsullerimizin durumu ve kalitesi güzel istediğimiz verimi alıyoruz. Ancak havaların sıcak olması nedeniyle siparişlerde bir miktar azalma yaşanıyor. Havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla birlikte sebze satışlarımızın da artacağını düşünüyoruz. Şu an için en büyük beklentimiz bu yönde" dedi.

Çiftçi için avantajlı ürün! 45 günde yetişiyor, kilosu 20 liraya satılıyor

"BİZİM AÇIMIZDAN AVANTAJLI BİR ÜRÜN"

Turp üretimi bazı ürünlere göre daha az su tüketimi yaptığına dikkat çeken üretici Şükrü Pullu, "Yaklaşık 250-300 dönüm alanda ekim yaptık. Bu mahsulün hasadı 3-4 ay boyunca devam edecek. Kış aylarında don olayları başladığında turp sezonu da sona eriyor. Bu nedenle erkenden ekim yapıyor, erkenden hasada başlıyoruz. Eskiden ağırlıklı olarak mısır, buğday, arpa ve pancar gibi ürünlerle uğraşıyorduk. Ancak bunun hem üretim hem de ekonomik açıdan bize yeterli olmadığını gördük. Ülke olarak daha fazla çalışmamız ve üretim çeşitliliğimizi artırmamız gerektiğini fark ettik. Bu nedenle turp, havuç ve lahana gibi sebze çeşitlerinin üretimine yöneldik. Artan kuraklıkla birlikte su tüketimi de önemli bir konu haline geldi. Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor. Bu nedenle bizim açımızdan da avantajlı bir ürün. Bu durum, su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünlerden bir miktar uzaklaşmamıza neden oluyor. Konya Ovası'nda Allah'ın izniyle birçok ürün yetiştirilebiliyor. Maruldan turpa, havuçtan diğer sebze çeşitlerine kadar farklı ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçi için avantajlı ürün! 45 günde yetişiyor, kilosu 20 liraya satılıyor

"AĞIRLIKLI OLARAK İÇ PİYASAYA ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

Ürünün tarladan 20 liradan gönderildiğini anlatan Pullu, "Şu anda fiyatlar iyi seviyede ancak havaların sıcak olması nedeniyle ürünlerin satışında istediğimiz hareketliliği göremiyoruz. Turp daha çok kış mevsiminde tüketilen bir sebze olduğu için sezonun erken başlaması nedeniyle şu anda talep biraz düşük. Fiyat açısından ise mevcut durumdan memnunuz. Şu anda ürünümüzün kilogramını yaklaşık 20 liradan satıyoruz ve ağırlıklı olarak iç piyasaya ürün gönderiyoruz. Bazı dönemlerde ihracat talepleri geldiğinde yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Bu konuda kapasitemiz de bulunuyor. Allah'a şükür, günlük yaklaşık 50 ton ürün çıkarabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak şu anda ihracatın olmaması nedeniyle ağırlıklı olarak iç piyasaya çalışıyoruz. İç piyasanın mevcut kapasitemizin tamamını karşılaması mümkün olmuyor. Çiftçilikte bereket var. Bu işi bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çiftçilik her zaman güzel ve değerli bir meslek bize babamızdan kaldı. Günümüzde yeni yetişen gençlerin bir kısmı çiftçiliği bırakmak istiyor ancak bırakmasınlar. Çünkü biz topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz. Çiftçilik bizim bitmeyen ve tükenmeyen mesleğimiz. Toprak her zaman üretmeye devam ediyor. Bu nedenle çiftçilik, geçmişten geleceğe aktarılması gereken, her zaman var olacak bir meslektir" diye konuştu.

Çiftçi için avantajlı ürün! 45 günde yetişiyor, kilosu 20 liraya satılıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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