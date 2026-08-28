Yaz sıcağına kısa mola: Meteoroloji uzmanından il il uyarı geldi

Yurt geneli serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, kuzey, iç ve doğu bölgelerin büyük bölümünde sağanak beklediklerini belirtirken, Samsun ve Ordu çevreleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Çelik, yağışların hafta başından itibaren etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

Türkiye günlerdir etkili olan sıcak havanın ardından serin ve yağışlı bir sistemin etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuyla birlikte özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışların görüleceğini açıkladı.

SAMSUN VE ORDU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

TGRT Haber ekranlarında konuşan Çelik, özellikle Orta Karadeniz'de yağışların daha kuvvetli olacağını belirtti:

"Özellikle bu yağışlar yarın ilk saatlerden, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz çevrelerinde, İç Anadolu'nun doğusunda ve yine Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Hatay çevrelerinde yani ülkemizin orta kesimlerinde kuvvetli olacak.

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Özellikle Samsun'un doğusu ve Ordu'da ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Kuzey, iç ve doğu bölgelerin hemen hemen tamamında yağışlar göreceğiz.

Pazar günü de yine benzer şekilde sistem etkisini devam ettiriyor. Hafta başından itibaren artık sistem etkisini azaltacak"

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3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, bazı şehirlerde temmuz ve ağustos döneminin en düşük sıcaklıklarının görülebileceğini belirtip üç büyük şehirdeki hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Ankara: Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek yağış, yarın gün boyu gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Geçtiğimiz hafta 34-35 dereceleri gören sıcaklıklar; cumartesi 25, pazar günü ise 26 dereceye kadar düşecek. Yağışlar pazartesi gününden itibaren kenti terk ederken, sıcaklıklar yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

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İstanbul: Kent genelinde yağış geçişleri başlasa da sıcaklık düşüşü çok fazla hissedilmeyecek. Cumartesi günü 27 dereceye gerileyecek olan en yüksek sıcaklık, pazar gününden itibaren tekrar 29-30 derecelere tırmanacak.

İzmir: Sistemden etkilenmeyen Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarda sadece birkaç derecelik sınırlı bir düşüş yaşanırken, hafta sonunda termometreler 34 dereceyi gösterecek. Hafta başından itibaren ise sıcaklıklar yeniden 35 derecenin üzerine çıkacak.

Çelik'in aktardığı bilgilere göre hafta başında etkisini kaybetmeye başlayacak olan yağışlı sistem, pazartesi ve salı günleri sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde azalarak devam ettikten sonra ülkeyi tamamen terk edecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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