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Elazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

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Elazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen Keban Su ve Balık Festivali’nde fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Festival alanında kurulan LED ekran, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ekranın altında kalan 5 kişi yaralandı.

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Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu’nun bahçesine sahne kuruldu. Etkinlik için yüzlerce vatandaş alanda toplandı.

Elazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Başlık ResmiElazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

LED EKRAN FIRTINAYA DAYANAMADI

Bu sırada etkili olan fırtına nedeniyle sahnenin yanında bulunan LED ekran devrildi. Devrilen LED panellerin altında kalan 5 kişi yaralandı.

Elazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Başlık ResmiElazığ'daki festival iptal edildi! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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Yaşanan olayın ardından Keban Su ve Balık Festivali’nin ilk gününün iptal edildiği duyuruldu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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