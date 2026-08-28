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Spor

Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini duyurdu!

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Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Ganalı stoper oyuncusu Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna kattığını açıkladı. Oppong’un imza töreninin yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenleneceği bildirildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Fenerbahçe, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Oppong’un imza töreninin yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenleneceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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