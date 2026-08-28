Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyururken, Ünder'in yeni takımı da belli oldu.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtildi.

Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı! İşte yeni adresi

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli macerası sona eren Cengiz Ünder, kariyerine Arca Çorum FK'da devam edecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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