Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı! İşte yeni adresi
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyururken, Ünder'in yeni takımı da belli oldu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiği belirtildi.
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Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli macerası sona eren Cengiz Ünder, kariyerine Arca Çorum FK'da devam edecek.