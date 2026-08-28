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Dünya

Uçağın kuyruğu alev aldı! Havalimanında büyük panik

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Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında, FlyArystan'a ait bir uçakta teknik bakım sırasında yangın çıktı. Uçağın kuyruk bölümünde başlayan yangın kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

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Kazakistan'da bulunan Almatı Uluslararası Havalimanı’nda FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları esnasında yangın çıktı.

Havalimanından yapılan açıklamada, yangının uçağın kuyruk bölümünde başladığı belirtildi. FlyArystan tarafından yapılan açıklamada ise olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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YARALANAN YOK

Yangın, havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, olayın uçuş operasyonlarını etkilemediğini ve havalimanındaki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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