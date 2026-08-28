Beşiktaş, Juventus’un genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

İtalyan futbolcu dün ailesi ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Miretti'yi Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ve taraftarla karşıladı.

İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım. Kariyerimi geliştirmek istiyorum. Hocamız Vincenzo Italiano'yu İtalya'dan tanıyorum. Buraya gelmemde onun büyük etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Juventus'ta tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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