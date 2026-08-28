Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Juventus’un genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı
Başlık Resmiİmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

İtalyan futbolcu dün ailesi ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Miretti'yi Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ve taraftarla karşıladı.

İmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı
Başlık Resmiİmzalar atıldı! Beşiktaş, Fabio Miretti’yi resmen açıkladı

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Takımıma yardımcı olmak için yüzde yüzümü vereceğim. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım. Kariyerimi geliştirmek istiyorum. Hocamız Vincenzo Italiano'yu İtalya'dan tanıyorum. Buraya gelmemde onun büyük etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş
SPOR

Beşiktaş'ta 9 takviye sonrası transfer açıklaması: Serdal Adalı sayı verdi

Genç futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Juventus'ta tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"İTTİFAKLARI BÜYÜTMELİYİZ"
Erdoğan'dan bölgesel aktörlere siyonizm uyarısı
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
TAHLİYE VAADİNE SUÇÜSTÜ
Ersoy şikayet etti, 4 kişi böyle yakalandı!
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
MASAK DA DEVREYE GİRDİ
31 kişinin banka hesapları didik didik edilecek
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
BAHŞİŞ ALIYORSANIZ DİKKAT
Tazminat ve emeklilik hesabını değiştiriyor
"FORVETLERE KÖK SÖKTÜRÜR"
Oppong'un eski teknik direktörü Erol Ateş iddialı
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI!
Dünyanın en genç kralı hayatını kaybetti
ÖNCELİK BELLİ OLDU
ÖNCELİK BELLİ OLDU
Warsh’dan Fed’in yol haritasına ilişkin kritik mesaj!
LEAO'DA MUTLU SON!
LEAO'DA MUTLU SON!
Bonservisi ve geliş tarihi belli oldu iddiası
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İETT otobüsü site duvarına çarptı!
O ÜCRET ALINMAYACAK
O ÜCRET ALINMAYACAK
Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı!
İSTANBULKART VURGUNU!
İSTANBULKART VURGUNU!
25 TL ödeyeceklerdi, hesaplarından servet çıktı
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
ADAYLIK İÇİN TEKNİK DÜZENLEME!
AK Parti'den erken seçim tartışmalarına cevap
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Manifest'in menajeri Tolga Akış tutuklandı
"GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'dan küstah Türkiye çıkışı
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
AVRUPA LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Beşiktaş'ın zorlu rakipleri belli oldu
BABA İLK KEZ KONUŞTU
BABA İLK KEZ KONUŞTU
Darıca'da 3 kardeş ölü bulunmuştu!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA!
Selin ortasında mahsur kalan aile yürek dağladı
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
'PONZİ MİNE' YAKALANDI!
"Yahudi iş adamıyım" dedi, ünlüleri soydu
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
'EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİ'
G.Saray'da yolu gözlenen Leao’yu göklere çıkardı
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR
'Bosna Kasabı'na devlet töreni yapacaklar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fethiye'de korkutan yangın! Alevler hızla yayılıyor
Fethiye'de korkutan yangın! Alevler hızla yayılıyor
Kaydet
Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi! 31 kişinin tüm para hareketleri mercek altında
Şeytantepe belgeseli için MASAK da devreye girdi!
Kaydet
‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı! Paylaşımları günlerce konuşulmuştu...
‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.