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‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı! Paylaşımları günlerce konuşulmuştu...

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‘Fidan Hoca’ gözaltına alındı! Paylaşımları günlerce konuşulmuştu...

Bir dönem KPSS adaylarına ekonomi dersi veren Fidan Atalay, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle uzun süre gündem olmuştu. Ders anlatmayı bırakarak Instagram’da abonelerine özel içerikler paylaşmaya başlayan Atalay, “müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu İnstagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. Maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir İlinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI FENOMEN OLDU

Ders anlatım videolarıyla bir dönem sosyal medyada viral olan Fidan Atalay, kariyerinde farklı bir yol izledi. Öğretmenliği bırakarak sosyal medyaya ağırlık veren Atalay’ın, platformdaki ücretli abonelik sistemi üzerinden elde ettiği gelir dikkat çekmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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