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Özgür Özel’e "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusu: Verdiği cevap dikkat çekti

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Kocaeli’de vatandaşlarla bir araya gelen Özgür Özel’e, bir vatandaş "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sordu. Özel'in verdiği cevap ise dikkat çekti.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir kadının, "Ama babayı göremedim, baba nerede?" diye sorması üzerine Özel, "Kim baba? Talat baba... Talat baba hasta, yatıyor" cevabını verdi.

Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu baba ne oldu? sorusu: Verdiği cevap dikkat çekti
Başlık ResmiÖzgür Özel’e Kılıçdaroğlu baba ne oldu? sorusu: Verdiği cevap dikkat çekti
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"KILIÇDAROĞLU BABA NE OLDU?"

Kadının "Geçmiş olsun" dileklerini ilettikten sonra bu kez "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirten Özel, gülerek, "Kafasına göre bizim binada oturuyor o" şeklinde karşılık verdi.

Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu baba ne oldu? sorusu: Verdiği cevap dikkat çekti
Başlık ResmiÖzgür Özel’e Kılıçdaroğlu baba ne oldu? sorusu: Verdiği cevap dikkat çekti

Sohbetin sonunda Özel, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" ifadelerini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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