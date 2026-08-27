‘Tüketici’de indirim heyecanı! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine geçmesinin ardından tüketici finansmanı oranlarında da düşüş beklentisi arttı. Bankaların maliyetlerinde bu hafta gerçekleşen 3 puanlık indirimin, gelecek haftadan itibaren ihtiyaç finansmanı oranlarına yansıması bekleniyor. Son durumda bankalarca sunulan oranlar hangi seviyede? 250 bin TL finansmanın geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

Faizlerde bu hafta başlayan düşüş, ihtiyaç finansmanı kullanmayı planlayan binlerce tüketiciyi heyecanlandırdı. Merkez Bankası bu haftadan itibaren haftalık repo ihalelerine geçiş yaparken, gecelik fonlama oranı yüzde 37’nin de altına geriledi. Bu düşüş, TL katılım hesaplarında kâr payı getirilerini aşağı geri çekti. Daha ucuz finansman kaynağına kavuşan bankaların da tüketici finansmanı oranlarını indirmesi bekleniyor.

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İLK İNDİRİM KONUTTA

İlk indirim konut finansmanında gerçekleşirken, geçen hafta en düşük 2,90 olan 120 aylık finansman oranı bu hafta 2,88’e geriledi. İhtiyaç finansmanı oranlarında henüz bir düşüş gözlemlenmedi. Geçen hafta en düşük 3,99 olan 12 ay vadeli ihtiyaç finansmanı oranı bugün de aynı seviyede gerçekleşiyor. Bankacılık kaynakları, gelecek haftadan itibaren ihtiyaç finansmanı oranlarında sınırlı da olsa düşüşlerin başlayabileceğini ifade ediyor.

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

27 Ağustos 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Vakıf Katılım %3,99 Dünya Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Kuveyt Türk %4,01 Türkiye Finans %4,15 Hayat Finans %4,25

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme planı şöyle:

Finansman tutarı: 250 bin TL

Finansman oranı: %3,99

Finansman vadesi: 12 ay

Aylık taksit: 28 bin 505 TL

Toplam geri ödeme: 342 bin 55 TL

DİKKATLER 10 EYLÜL’DE

İhtiyaç finansmanı oranlarında 1 yıllık vadede finansman maliyeti %37 olarak gerçekleşirken, TCMB’nin bir sonraki hamlesi için dikkatler 10 Eylül’deki PPK toplantısına çevrildi. Halihazırda politika faizi %37’de bulunuyor. TCMB’nin gelecek ayki toplantıda yeni bir indirime gitmesi beklenmiyor.

Bu süreçte Orta Doğu’daki riskler, petrol ve gıra fiyatları, ağustos enflasyonu ve eylülün ilk haftasında açıklanacak yeni OVP odak noktasında olacak.