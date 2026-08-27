TCMB’nin faiz politikasında normalleşme adımının ardından iki yıllık gösterge tahvilin getirisi %39,91’e geriledi ve son ayın en düşük seviyelerine çekildi. Gecelik fonlama oranının %37’ye düşmesi para piyasası fonlarındaki getirileri aşağı çekmeye başlarken; tahvil faizindeki gerileme ise bu ürüne yatırım yapan borçlanma araçları fonlarında getirileri artırdı. Tahvil fonlarının aylık priminin %5’i aşması dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın bu hafta repo ihalelerine başlamasının ardından gecelik fonlama oranlarıyla birlikte tahvil faizlerinde de dikkat çeken gerileme yaşanıyor.

Geçen cuma 40,83 olan iki yıllık gösterge tahvilin getirisi dünkü işlemlerde 39,91 seviyesine geriledi. Böylece söz konusu tahvil oranda bu hafta %2’nin de üzerinde düşüş gerçekleşti.

Bu arada son olarak 2 Temmuz işlemlerinde 39,87’den fiyatlanan gösterge tahvil, yaklaşık son 2 ayın dibine de gerilemiş oldu.

BU FONLARDA GETİRİ ARTTI

Faizde normalleşme adımı ile gecelik fonlama oranı %40’tan %37’ye gerilerken, repo yatırımı yapan para piyasası fonlarının getirilerinde düşüşler başladı. Buna karşılık tahvil yatırımı yapan borçlanma araçları fonlarının getirilerinde dikkat çeken artışlar yaşanıyor.

Tahvil fonlarının portföyünde önceden daha yüksek oranlardan ihraç edilmiş tahviller bulunuyor. Piyasada faizler gerilediğinde ise ikincil piyasada bu düşüş, tahvil fiyatlarını yükseltiyor ve fonların kazancı artıyor.

Tahvil 2 ayın dibine geriledi, bu fonlardaki getiriler yükseldi

EN ÇOK PRİM YAPAN FONLAR

TEFAS’ta işlem gören borçlanma araçları fonlarının (BAF) 26 Ağustos itibarıyla son 1 aylık getirileri şöyle gerçekleşti:

-A1 Capital Portföy BAF: %9,83

-TEB Portföy BAF: %5,50

-Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli BAF: %5,46

-Fiba Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu: %5,41

-QNB Portföy BAF: %5,38

-Garanti Portföy Uzun Vadeli BAF: %5,32

-Deniz Portföy Uzun Vadeli BAF: %5,22

-Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu: %5,17

-Ak Portföy Orta Vadeli BAF: %5,12

-İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu: %5,03

UZMANLARDAN UYARI!

Uzmanlar, ancak tahvil faizlerindeki düşüşün sürmesi halinde borçlanma araçları fonlarındaki getirilerin artabileceğini hatırlatarak “Piyasa şu anda ilk fiyatlamasını yaptı. Bundan sonraki süreçte aylık enflasyon gerçekleşmeleri, TCMB’nin eylüldeki faiz kararı ve yabancı yatırımcının DİBS ilgisi tahvil getirilerinde belirleyici olacak” görüşünü paylaşıyor ve dalgalı piyasa şartlarında tahvilde yönün yukarı dönmesi halinde getirilerin de düşebileceği uyarısında bulunuyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, piyasalarda gerçekleşen fiyatlamalar ve TEFAS’ta ilan edilen geçmiş dönem performansları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.