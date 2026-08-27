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Ekonomi

Altın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü

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Altın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü

Altın fiyatlarında son dakika! 27 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 7.165 TL ve ons fiyatı 4.630 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda dünkü düşüşün ardından yön yeniden yukarı döndü. FED Başkanı Kevin Warsh'ın yarın Jackson Hole'da yapacağı konuşma beklenirken, enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle faiz patikasına ilişkin mesajlar takip edilecek. Ons fiyatında 4.576 dolar kritik destek olarak gösteriliyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları dünkü düşüşün ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %-1,38 değer kaybı ile 4.595 dolardan kapanış yapmıştı. Gün içerisinde fiyatlar 4.583 dolara kadar gerilemişti. Böylece hafta içerisinde test edilen 4.697 dolar zirvesine göre 100 doları aşan bir kâr realizasyonu gerçekleşti.

Bugünkü işlemlerde ise ons fiyat TSİ 06:00 itibarıyla 4.630 dolardan fiyatlandı.

Altın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü
Başlık ResmiAltın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü

ONS İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında ocak-haziran düşüşünün %38 FİBO geri alım noktası olarak öne çıkan 4.576 dolar seviyesinin ilk kâr satışlarında önemli bir tampon vazifesi gördüğünü aktaran analistler, “Bu bölgeden gelen alımlara şimdilik tepki olarak bakılmalı. 4.700 dolar seviyesi önemli direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 4.525 dolara yakınlaşan 200 günlük ortalama daha kritik bir destek olarak izlenmeli.” uyarısında bulunuyor.

ABD’DE ENFLASYON YÜKSEK

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD'de temmuz PCE enflasyonu aylık %0,2 artarken, yıllık bazda %3,7'de kaldı. FED'in daha yakından takip ettiği çekirdek PCE ise aylık %0,2 ve yıllık %3,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Kişisel gelirler %0,4, tüketici harcamaları %0,2 arttı.

Altın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü
Başlık ResmiAltın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan analizde “Veriler, enflasyonda yeni bir yukarı yönlü sürprize işaret etmedi ancak yıllık oranların yüksek kalması FED açısından güçlü bir rahatlama sinyali de vermedi.” denildi.

DİKKATLER ŞİMDİ WARSH’DA

Analizde, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde veri sonrası yukarı yönlü tepki izlenmesinin değerli metalde sınırlı satışa sebep olduğu belirtilerek “Petrol tarafındaki düşüş ise altın açısından destekleyici bir zemin oluşturuyor. PCE verisinin ardından piyasanın bir sonraki önemli testi FED Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşma olacak. Enflasyonun hâlâ %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle Warsh'ın faiz patikasına ilişkin mesajları, son haftalarda güçlü yükselen altında hareketin devam edip etmeyeceği açısından önemli olacak.” denildi.

Altın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü
Başlık ResmiAltın, Warsh öncesi yükseliyor! Gram fiyatı yeniden yukarı döndü

27 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Bu arada ons altındaki hareketlilik gram fiyatına da yansıyor. Hafta içerisinde gram altın 7.262 TL’ye kadar yükseldi. Kâr satışlarının da etkisiyle dünkü işlemlerde ise en düşük 7.089 TL test edildi.

Spot piyasada işlem gören 27 Ağustos 2026 gram altın fiyatı ise 7.165 TL’den güne başladı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL
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