Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı rövanş öncesinde Marco Asensio kadroda yer almıyor. Konyaspor karşılaşmasının ardından kontrolden geçen İspanyol futbolcunun sakatlık durumu ve sahalara dönüş planı kulüp tarafından açıklandı.

Fenerbahçe, Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için sahaya çıkarken Marco Asensio karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulübün sağlık bilgilendirmesi paylaşılırken oyuncunun son durumu merak ediliyor.

MARCO ASENSİO NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Marco Asensio, sol bacak üst adalesinde tespit edilen zorlanma ve gerilme nedeniyle Lyon maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı resmi açıklamaya göre oyuncu, Konyaspor karşılaşmasının ardından MR kontrolünden geçti.

Yapılan görüntülemede Asensio'nun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulgularına rastlandı. Bu nedenle tedavi programı başlatılan futbolcu, Olimpik Lyon karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Marco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı

MARCO ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Marco Asensio'nun sakatlığı sol bacak üst adalesindeki zorlanma ve gerilme olarak açıklandı. Kulüp tarafından paylaşılan bilgide daha ağır bir sakatlığa ilişkin ifade kullanılmazken oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibinin gözetiminde sürdürüldüğü belirtildi.

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