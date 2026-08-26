Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Marco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı
Fotoğraf Başlığı Marco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı rövanş öncesinde Marco Asensio kadroda yer almıyor. Konyaspor karşılaşmasının ardından kontrolden geçen İspanyol futbolcunun sakatlık durumu ve sahalara dönüş planı kulüp tarafından açıklandı.

Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe, Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için sahaya çıkarken Marco Asensio karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulübün sağlık bilgilendirmesi paylaşılırken oyuncunun son durumu merak ediliyor.

MARCO ASENSİO NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Marco Asensio, sol bacak üst adalesinde tespit edilen zorlanma ve gerilme nedeniyle Lyon maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı resmi açıklamaya göre oyuncu, Konyaspor karşılaşmasının ardından MR kontrolünden geçti.

Yapılan görüntülemede Asensio'nun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulgularına rastlandı. Bu nedenle tedavi programı başlatılan futbolcu, Olimpik Lyon karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Marco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı
Başlık ResmiMarco Asensio neden yok, oynamıyor? Lyon maçı kadrosunda yer almadı

MARCO ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Marco Asensio'nun sakatlığı sol bacak üst adalesindeki zorlanma ve gerilme olarak açıklandı. Kulüp tarafından paylaşılan bilgide daha ağır bir sakatlığa ilişkin ifade kullanılmazken oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibinin gözetiminde sürdürüldüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
HABERLER
Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Haluk Levent'in milyonluk hesabı hakkında karar
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
KARTAL'IN KADRO TERCİHİ
KARTAL'IN KADRO TERCİHİ
Fenerbahçe'nin Lyon 11'inde büyük sürpriz
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
ANLAŞMA YAKIN!
ANLAŞMA YAKIN!
İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor
"BU NE SOĞUK" DİYECEĞİZ!
Tarih belli oldu! Hava bir günde değişecek
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
"BENİM BİR YÜZÜM VAR"
Tekke'den provokatif soruya net cevap
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor? Kerem Aktürkoğlu son sağlık durumu
Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında neden yok, oynamıyor?
Kaydet
Fenerbahçe'nin Lyon 11'inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon 11'inde büyük sürpriz
Kaydet
Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi: Yatırım ve gümrük masada
Türkiye ile Suriye arasında ticaret hamlesi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.