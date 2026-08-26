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CHP’de ihraç depremi! 51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler...

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CHP’de ihraç depremi! 51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler...

CHP Parti Meclisi, parti üyesi olmalarına rağmen YENİ Parti propagandası yaptıkları belirtilen 51 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise başka bir siyasi partiyi destekleyen belediye başkanlarına “kararlarını verme” çağrısında bulundu.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

CHP Parti Meclisi, geçmiş dönemlerde parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunan ve CHP üyesi olmalarına rağmen YENİ Parti propagandası yaptıkları belirtilen 51 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’li belediye başkanlarına yönelik açıklamasında, başka bir siyasi partiyi destekleyen başkanların siyasi tercihlerini netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, “Başka bir siyasi partiyi destekliyorlarsa, o zaman başka bir partiye doğru siyasi yolculuk yapacaklar. Biz bu arkadaşlarımızdan bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz. Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasi partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Özgür Özel’in mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. CHP’nin siyasi kimliği içinde siyaset yapmak isteyen belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.” ifadelerini kullandı.

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Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen isimler arasında; Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlı Aka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümü, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı olduğu öğrenildi.

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