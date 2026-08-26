Şerife Gezer'i öldüren Hakan Sayacı'nın ilk ifadesi! Katliam göz göre göre gelmiş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Şerife Gezer'i sokak ortasında katleden Hakan Sayacı, adliyeye sevk edildi. Gezer'in Sayacı hakkında 2 hafta önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Cani ise ifadesinde "Konuşmak istemeyince öfkelendim" dedi.

Dün İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde edinilen bilgiye göre, Şerife Gezer sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu öne sürülen Hakan S. ile karşılaştı.

GÖZ GÖRE GÖRE KATLETTİ

Saldırgan, yanında getirdiği tabancayla Gezer'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hakan S. ise polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hakan S. konuyla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şerife Gezeri öldüren Hakan Sayacının ilk ifadesi! Katliam göz göre göre gelmiş

2 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı. Hakan S. ile Şerife G.'nin 10 yıllık ilişkileri olduğu, 2 yıl önce ayrıldıkları, aradan geçen süre kapsamında Şerife G.'nin başka birisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. Hakan S.'nin Şerife G.'ye takıntılı olduğu, Şerife G.'nin ise Hakan S. hakkında iki hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şerife Gezeri öldüren Hakan Sayacının ilk ifadesi! Katliam göz göre göre gelmiş

"KONUŞMAK İSTEMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Olay günü ise Hakan S.'nin Şerife G.'nin evine yakın bir yerde beklediği, maktulü takip ettiği, yanında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edildi. Hakan S.'nin Şerife G. ile konuşmak istediği konuşamayınca kadına ateş ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, bir dükkana giren Şerife G. ile konuşmak istediğini söylediği ancak Şerife G., konuşmak istemeyince öfkelendiğini söylediği öğrenilirken, olay sonrasında intihar edeceğini ama olay yerindeki polislerin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Hakan S. ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

Şerife Gezeri öldüren Hakan Sayacının ilk ifadesi! Katliam göz göre göre gelmiş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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