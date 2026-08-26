Necati Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi” dizisinde üstlendiği Polat Alemdar karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren ünlü oyuncu, bu kez çocuklarıyla gerçekleştirdiği Ahlat ziyaretiyle gündeme geldi. Şaşmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, dizinin hayranlarından da yoğun ilgi gördü.

“Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, aradan geçen yıllara rağmen hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan ve ekranlardan uzak bir hayat tercih eden Şaşmaz, özel hayatını da büyük ölçüde gözlerden uzakta sürdürüyor.

HAYRANLARINDAN “EKRANLARA DÖN” ÇAĞRISI

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü oyuncu, bu kez çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdiği Ahlat gezisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Şaşmaz’ın çocuklarıyla verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamasının ardından paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncunun fotoğraflarının altına çok sayıda yorum gelirken, bazı hayranları Şaşmaz’a yeniden ekranlarda görmek istediklerini belirtti. Kullanıcılar, “Çok özledik usta, ekranlara dön” şeklindeki yorumlarıyla ünlü oyuncuya çağrıda bulundu.

Necati Şaşmaz çocuklarıyla ortaya çıktı! Hayranları ekrana çağırdı

ÇOCUKLARIYLA AHLAT’I GEZDİ

Necati Şaşmaz, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler için çocuklarıyla birlikte Ahlat’a gitti.

Ünlü oyuncu, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak gönderisine “Ahlat gezisi” notunu ekledi.

Şaşmaz’ın paylaşımında çocuklarıyla birlikte geçirdiği anlara yer vermesi, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Necati Şaşmaz çocuklarıyla ortaya çıktı! Hayranları ekrana çağırdı

İKİ OĞLU VAR

Necati Şaşmaz, 2012 yılında Nagehan Kaşıkçı ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz ile Kaşıkçı’nın evliliği ise 2021 yılında sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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