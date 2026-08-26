Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş sahasında kritik iletişim sağlayan Starlink ağı nedeniyle Elon Musk'a yabancılara verilen en yüksek devlet nişanı olan Özgürlük Nişanı'nı takdim etti.

Rus güçlerinin kullandığı Starlink terminallerinin devre dışı kalmasıyla tanklar, insansız hava araçları ve saldırı birlikleri adeta körleşti. İş insanı milyarder Elon Musk, Ukrayna cephesinde attığı hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı.

Musk'ın emriyle Rus güçlerinin kullandığı Starlink uydu internet terminalleri devre dışı kaldı. Starlink kaybı sonrası bazı Rus cephe saldırılarının durduğu, bazılarının ise azaldığı bilgisi paylaşılırken, The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Şu anda insansız hava araçlarının, siper ve saldırı gruplarının sadece yüzde 70’i değil, tanklar ve topçu birlikleri de körleşti" dedi.

Elon Musk Rusya'yı tek emirle kör etti: Putin köşeye sıkıştı, Zelenskiy en yüksek devlet nişanını takdim etti!

ZELENSKİY'DEN ELON MUSK'A "ÖZGÜRLÜK NİŞANI"

Devlet Başkanlığı Ofisinden tarafından yayımlanan kararnameye göre, SpaceX başkanı ve iş insanı Elon Musk, yabancı uyruklulara verilen en yüksek devlet nişanı olan Özgürlük Nişanı'na layık görüldü.

Kararnamede Musk'ın, "insan hayatını ve özgürlüğünü korumak ile Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri halkları arasındaki ilişkileri geliştirmek" konularındaki olağanüstü kişisel başarıları sayesinde bu ödüle hak kazandığı açıklandı. Savaşın başından bu yana SpaceX'in Starlink uydu internet ağı, Ukrayna ordusunun cephede kesintisiz iletişim kurmasında ve savunma operasyonlarını koordine etmesinde hayati bir rol oynamaya devam ediyor.

Elon Musk Rusya'yı tek emirle kör etti: Putin köşeye sıkıştı, Zelenskiy en yüksek devlet nişanını takdim etti!

RUSYA'NIN İZİNSİZ STARLİNK KULLANIMI VE KISITLAMALAR

Öte yandan, savaş sahasında Starlink terminallerinin güvenliği ve kullanımı konusundaki denetimler de sıkılaştırıldı. Daha önceki raporlarda, Rus birliklerinin yurtdışından kaçak getirdikleri izinsiz Starlink terminallerini işgal altındaki bölgelerde kullandığı tespit edilmişti.

Bu yılın başlarında atılan adımlarla izinsiz terminallerin devre dışı bırakılması, Rus askeri iletişimini ve komuta-kontrol yeteneklerini ciddi ölçüde zayıflatmıştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu kısıtlamaların ardından Rus saldırı faaliyetlerinde belirgin bir düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte Kiev yönetimi, savunma kapasitesini artırmak amacıyla Starlink erişiminin kapsamını genişletmek için Washington'dan siyasi onay talep ederken; Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Rusya içindeki derin hedeflerin vurulması yönündeki Starlink'i etkinleştirme taleplerini ise reddettiği bildirilmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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