Çorlu’da 3 aylıkken iki gözünün de görmediği ortaya çıkan Toprak Ekmekçi’nin ailesi, oğullarının iyileşmesi için mücadele veriyor. Oğlunun 17 ameliyat geçirdiğini belirten anne Ayla Ekmekçi “Alyanslarımıza kadar sattık. Her doktora gittiğimizde ağlayarak çıkıyorum. Toprak bizim her şeyimiz, ondan başka kimsemiz yok. Elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu. Küçük Toprak’ın ise “Annemin yüzünü çok merak ediyorum. Dünyam karanlık ama mutluyum. Ameliyatlardan yoruldum” sözleri yürek sızlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ekmekçi ailesi, göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden 6 yaşındaki oğulları Toprak’ın iyileşmesi için her yolu deniyor.

Henüz 3 aylıkken gözlerinde sorun olduğundan şüphelenilmesi üzerine götürüldüğü hastanede yapılan tetkiklerle iki gözünün de görmediğini belirlenen Toprak, bugüne kadar İstanbul'daki hastaneler başta olmak üzere çok sayıda sağlık kuruluşuna götürüldü.

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Toprak, 3 aylıkken başlayan tedavi sürecinde görme umuduyla narkozlu muayeneler de dahil 17 kez ameliyat masasına yattı ama bir gelişme olmadı. Anne Ayla Ekmekçi ev temizliği işinde, baba ise iki işte birden çalışmaya başladı. Aile, Toprak'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için alyanslarını dahi sattı.

EN BÜYÜK HAYALİ KOŞMAK

Hayatı hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri arasında geçen Toprak ve annesinin sözleri ise yürekleri dağladı.

Görme engelli Toprak’ın ağlatan hayali! 6 yaşındaki çocukları için alyanslarını bile sattılar.. .Annesi hikayesini ağlayarak anlattı

“ANNEMİN YÜZÜNÜ GÖRMEYİ İSTİYORUM”

6 yaşında ilk kez baston kullanmaya başlayan, gittiği yerleri ezberleyen, çevresindeki sesleri takip ederek yönünü bulmaya çalışan Toprak, en büyük hayalinin koşmak olduğunu anlattı.

Küçük Toprak “Sürekli ameliyat oluyorum. Ben ameliyatlardan yoruldum. Dünyada en çok annemi seviyorum ve annemin yüzünü çok merak ediyorum. Annemin yüzünü görmeyi çok istiyorum. Dünyam karanlık ama ben mutluyum. İnsanları ve hayvanları çok seviyorum. En büyük hayalim koşmak. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Şimdi baston kullanmayı öğrendim. Bastonla çok rahat yürüyorum” dedi.

Görme engelli Toprak’ın ağlatan hayali! 6 yaşındaki çocukları için alyanslarını bile sattılar.. .Annesi hikayesini ağlayarak anlattı

“DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI”

Anne Ayla Ekmekçi ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

Doktor, iki gözünün de görmediğini söyledi. O an eşimle birlikte dünyamız başımıza yıkıldı. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen bu haberle ayaklarımızın bağı çözüldü. Sonrasında bunu idrak etmek de kolay olmadı. Çok ağır bir süreçti. Toprak şu ana kadar narkozlu muayeneler dahil 17 ameliyat oldu. Toprak'ın son muayenesi için eşimle ikimiz alyanslarımıza kadar sattık.

Görme engelli Toprak’ın ağlatan hayali! 6 yaşındaki çocukları için alyanslarını bile sattılar.. .Annesi hikayesini ağlayarak anlattı

“HER DEFASINDA AĞLAYARAK ÇIKIYORUM”

Tedavi sürecinde hem maddi hem de manevi açıdan zorlandıklarını belirten Ekmekçi, "Her doktora gittiğimizde seviniyorum ama doktorlar 'Umut etmeyin, bir daha göremeyebilir.' dediklerinde büyük hayal kırıklığı yaşıyorum ve o kapıdan her defasında ağlayarak çıkıyorum. Bir çocuğun 3 aylıkken ameliyat olması kolay bir şey değil. Doktor bize, 'Oğlunuz ameliyat masasından kalkamayabilir, narkozu kaldıramayabilir. Onaylıyor musunuz?' diye sordu. Biz ona bile imza attık. Çünkü çok acı çekiyordu Toprak" şeklinde konuştu.

Görme engelli Toprak’ın ağlatan hayali! 6 yaşındaki çocukları için alyanslarını bile sattılar.. .Annesi hikayesini ağlayarak anlattı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

“Hala araştırıyoruz. Ne kadar pahalı olursa olsun eşim bir şekilde hallediyor. Eşim iki işe birden gidiyor. Servis şoförü ama servis aralarında oto yıkamada çalışıyor. Ben de ev temizliğine gidiyorum. Ev temizliğinden biriktirdiğim parayı muayene ücretlerine veriyorum” diyen anne Ekmekçi gözyaşlarına boğuldu.

Görme engelli Toprak’ın ağlatan hayali! 6 yaşındaki çocukları için alyanslarını bile sattılar.. .Annesi hikayesini ağlayarak anlattı

“TÜM ÇARELERİ DE TÜKETTİK”

Ekmekçi, "Toprak bizim her şeyimiz, ondan başka kimsemiz yok. Bazen diyorum ki, 'Toprak, niye hiç yüzün gülmedi? Doğduğundan beri hep hastane, hep rehabilitasyon merkezi. Daha iyi bir eğitim alabilmesi için bizim de desteğe ihtiyacımız var. Ben onun eğitimi ve büyümesi için mecburen evdeyim, çalışamıyorum. Tüm çareleri de tükettik, belki kök hücre tedavisi var. Ona götüreceğim. O da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Allah'ım verdi, öyle. Her türlü kabul ediyoruz durumumuzu ama ben 'Çabalamadım, hiçbir şey yapmadım.' demek ve ileride vicdan azabı çekmek istemiyorum. Bir anne olarak elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çorlu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇorlu

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