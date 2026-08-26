İstanbul Esenyurt'ta yolun ortasında duran dolmuştan inen iki vatandaş, hareket halindeki tırın önünden geçmek istedi. Tır sürücüsünün yayaları fark etmeden ilerlemesiyle yaşanan tehlikeli anlar, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde, yol üzerinde bir tırın ve çevresinde araçların bulunduğu görülüyor. Dolmuştan inen iki kişi, tırın önünden yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

Erkek tırın önünden hızlı şekilde geçerek karşıya ulaşırken, kadın ise tırın hareket ettiğini fark edince kendisini son anda yol kenarındaki çalılıkların üzerine atıyor.

Tırın önünden geçmeye çalışan kadın ölümden son anda kurtuldu

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kameraya yansıyan görüntüler, trafikte araçlar arasında karşıya geçmeye çalışan yayaların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Özellikle büyük araçların sürücülerinin görüş açısının sınırlı olması nedeniyle, tır ve kamyon gibi araçların önünden geçmeye çalışan yayaların saniyeler içerisinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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