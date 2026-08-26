Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Canlı maç yayını izlemek istedi, site “açık rıza göstermeye” zorladı! Platforma 250 bin lira ceza verildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Canlı maç yayını izlemek istedi, site “açık rıza göstermeye” zorladı! Platforma 250 bin lira ceza verildi

KVKK, canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak isteyen üyelerden ticari ileti için açık rıza alınmasını zorunlu tutan platforma 250 bin lira idari para cezası verdi. Kurum, açık rızanın özgür iradeyle verilmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, bir çevrim içi platformda üyeliği bulunan kişi, canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak istediğinde ticari ileti izni için "açık rıza göstermeye" zorlandı. Platformun belirlediği diğer üyelik şartlarını yerine getirmesine rağmen ticari elektronik ileti onayı vermediği için hizmetten faydalanamadığını bildiren kişi, KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi
EKONOMİ

TCMB iki ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi

250 BİN LİRA CEZA

Başvuruyu inceleyen KVKK, canlı maç yayın hizmeti için açık rıza verilmesini şart koştuğu tespit edilen platforma 250 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nin kararında, açık rızanın temel unsurlarından birinin "özgür iradeyle verilmesi" olduğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Canlı maç yayını izlemek istedi, site “açık rıza göstermeye” zorladı! Platforma 250 bin lira ceza verildi
Başlık ResmiCanlı maç yayını izlemek istedi, site “açık rıza göstermeye” zorladı! Platforma 250 bin lira ceza verildi

Uygulama nedeniyle, platformun, ilgili kanunda yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etme kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı aktarılan kararda, "Veri sorumlusunun söz konusu hizmetin sunulmasını, ticari nitelikli ileti göndermek suretiyle kişisel veri işlenmesi için açık rıza alınması şartına bağlaması uygulamasına son vererek sonucundan KVKK'ye bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
Okul formalarında yeni dönem, her öğrenci için zorunlu
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Araç sahipleri rahat bir nefes alacak! Motorine büyük indirim geliyor
Araç sahipleri rahat bir nefes alacak! Motorine büyük indirim geliyor
Kaydet
8 saat uyusanız bile yorgun kalkıyorsanız dikkat! Nedeni bambaşka olabilir
8 saat uyusanız bile yorgun kalkıyorsanız dikkat! Nedeni bambaşka olabilir
Kaydet
Trabzonspor, Macaristan'da tur peşinde: Ferencvaros karşısında 4 eksik var
Trabzon tur peşinde: Ferencvaros maçında 4 eksik
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.