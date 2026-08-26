KVKK, canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak isteyen üyelerden ticari ileti için açık rıza alınmasını zorunlu tutan platforma 250 bin lira idari para cezası verdi. Kurum, açık rızanın özgür iradeyle verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, bir çevrim içi platformda üyeliği bulunan kişi, canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak istediğinde ticari ileti izni için "açık rıza göstermeye" zorlandı. Platformun belirlediği diğer üyelik şartlarını yerine getirmesine rağmen ticari elektronik ileti onayı vermediği için hizmetten faydalanamadığını bildiren kişi, KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.

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250 BİN LİRA CEZA

Başvuruyu inceleyen KVKK, canlı maç yayın hizmeti için açık rıza verilmesini şart koştuğu tespit edilen platforma 250 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nin kararında, açık rızanın temel unsurlarından birinin "özgür iradeyle verilmesi" olduğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Canlı maç yayını izlemek istedi, site “açık rıza göstermeye” zorladı! Platforma 250 bin lira ceza verildi

Uygulama nedeniyle, platformun, ilgili kanunda yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etme kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı aktarılan kararda, "Veri sorumlusunun söz konusu hizmetin sunulmasını, ticari nitelikli ileti göndermek suretiyle kişisel veri işlenmesi için açık rıza alınması şartına bağlaması uygulamasına son vererek sonucundan KVKK'ye bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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