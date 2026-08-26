Araç sahipleri rahat bir nefes alacak! Motorine büyük indirim geliyor
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük bir indirim gelecek. İşte detaylar...
Petrol fiyatlarında yaşanan gelişme akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 95 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatında sert bir düşüş gerçekleşti. Petrol fiyatlarının 84 dolar seviyesine kadar inmesiyle akaryakıta büyük bir indirim göründü.
Memur ve emekli zammı için yeni rakam! Bu kez tahmin dünyaca ünlü bankadan geldi
MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM!
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine 4-5 lira civarında bir yansıyacak. Kesin tutarın saat 16.00'da netleşmesi bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası motorinin litresi bazı şehirlerde 85 lirayı aşmıştı. 26 Ağustos itibarıyla motorin şehirlere göre değişmekle beraber 82-85 TL arasında satılıyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|74.26
|82.73
|33.79
|İstanbul Anadolu
|74.11
|82.58
|33.19
|Ankara
|75.23
|83.83
|33.89
|İzmir
|75.53
|84.12
|33.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.