Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması:

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dış Politika Danışmanı Richard Grenell, İsrail lobisinin hedefi haline gelen ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a sahip çıktı. Grenell, Barrack’ın Ankara ve Şam hattındaki adımlarının doğrudan "Önce Amerika" vizyonu doğrultusunda Başkan Trump’ın talimatlarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

SDG’nin kendisini feshederek Suriye ordusuna entegre olması kararının ardından Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yaptığı açıklamalar, ABD'deki İsrail lobisinin tepkisini çekti. Eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Trump'ın Dış Politika Danışmanı Richard Grenell, Barrack’ın bağımsız hareket etmediğini ve doğrudan White House stratejisini uyguladığını vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı:

"Tom Barrack, Donald Trump’a olabildiğince yakın biridir. Başkanla düzenli olarak görüşür ve bağımsız hareket eden biri değildir. Türkiye’deki çalışmaları, Başkan Trump’ın Amerikalıları korumaya yönelik daha geniş kapsamlı politikasının bir parçasıdır. Bu, 'Önce Amerika' politikasıdır. Tom, kendisinden istenenleri tam olarak yerine getiriyor."

Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"
Başlık ResmiTrump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"

ISRAİL LOBİSİNİ KIZDIRAN AÇIKLAMA: "TEK ORDU, TEK HÜKÜMET, TEK DEVLET"

İsrail lobisinin Tom Barrack’ı hedef almasına yol açan süreç, YPG/SDG’nin bağımsız bir askeri yapı olarak varlığına son vermesinin ardından geldi. Büyükelçi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede örgütün Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu "tarihi ve destansı bir gelişme" olarak tanımlamıştı.

Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"
Başlık ResmiTrump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"

Barrack, Trump'ın Orta Doğu planı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kesinlikle tarihi bir gelişme. Trump'ın devam eden Orta Doğu Planı – Sadık bir ortak ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor. POTUS'un ileri görüşlü liderliği, SDF’nin Suriye devlet kurumlarına düzenli bir şekilde entegre olmasının önünü açtı; geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı. Eğitimde Kürtçeyi tanıma ve değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ile İlham Ahmed’e Suriye hükümeti içinde önemli roller tahsis etme, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakarlıklarına ve bölgesel istikrara yaptıkları yapıcı katkılara hak ettiği saygıyı gösteriyor; dünün ayrılıklarını yarının ortak amacına dönüştürüyor. Gerçek entegrasyon işte budur: kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhatapların, egemen Suriye ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm oluşturması. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet."

Trump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"
Başlık ResmiTrump yönetiminden lobilere Türkiye hatırlatması: "Barrack tüm adımları doğrudan Başkan'ın talimatıyla atıyor!"

ABD'NİN SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN "TARİHİ ENTEGRASYON" AÇIKLAMASI

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, sürecin Trump'ın Orta Doğu planının bir parçası olduğu hatırlatıldı:

"Tam anlamıyla tarihi bir olay. ABD Başkanı'nın Orta Doğu'ya yönelik devam eden planı çerçevesinde, sağlam bir ortak ulusal bir çerçeveye doğru adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye'nin hatları belirginleşiyor. ABD Başkanı’nın ileri görüşlü liderliği, ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye devlet kurumlarına düzenli bir şekilde entegre edilmesinin önünü açtı; bu da geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürüyor ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını yeniden sunuyor."

ÖNERİLEN HABERLER
"Türkiye
DÜNYA

"Türkiye'nin çıkarlarını koruyor" deyip ipleri kopardılar: ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle istihbarat akışı kesildi!

Açıklamada ayrıca eğitim alanında Kürtçenin tanınması ve Suriye yönetimi içinde atılacak adımlara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim alanında Kürt dilinin tanınması ve saygın ortaklarımız Mazlum Abdi ile İlham Ahmed’e Suriye hükümeti içinde önemli rollerinin güvence altına alınması, onların liderliklerine, Kürt ortaklarımızın fedakarlıklarına ve bölgesel istikrarın pekiştirilmesine yaptıkları yapıcı katkılara hak ettikleri bir takdir niteliğindedir. Böylelikle dünün ayrılıklarını geleceğe yönelik ortak bir hedefe dönüştürüyoruz. Gerçek entegrasyonun özü budur: Kazananlar ve mağlup olanlar yoktur; sadece görüşleri farklı ve birbirinden uzak olan taraflar, egemenliği güçlendiren diplomatik bir çözüm oluşturmak için birlikte çalışırlar."

ÖNERİLEN HABERLER
SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi
GÜNDEM

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi 'Şam'a tam entegrasyonu' duyurdu

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
HESAP DEĞİŞTİ!
HESAP DEĞİŞTİ!
Dünyaca ünlü bankadan zam tahmini
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı!
TFF SICAK BAKIYOR
TFF SICAK BAKIYOR
Yabancı krizine Türkiye Kupası çözümü
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
200 yıllık hazine! Hilal ve at nalı formunda...
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
Gram altında tren kaçtı mı?
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
AKTAŞ DAVASI BİTMEDİ!
Savcı beraat kararını istinafa taşıyabilir
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI
Galatasaray'dan Leao için yeni hamle
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
AİLEYE ASGARİ GELİR GARANTİSİ!
Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos faiz kararı PPK toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kaydet
İntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?
İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?
Kaydet
140 tane kapsül yutmuşlar! 2 kadın otogarda kıskıvrak yakalandı
140 tane kapsül yutmuşlar!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.