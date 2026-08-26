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İntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?

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İntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?
Fotoğraf Başlığı İntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. halka arz takvimi belli oldu. İş Yatırım tarafından yapılan duyuruda; şirketin halka arzına ilişkin pay satış tarihleri, halka açıklık oranı, hisse fiyatı ve dağıtım yöntemi belli oldu. Peki, İntetra Teknoloji halka arz ne zaman başlayacak, bitecek?

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İntetra Teknoloji halka arzında yatırımcıların merak ettiği detaylar belli oldu. Halka arzda yatırımcılar sabit fiyat üzerinden talepte bulunabilecek. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 144 milyon TL'ye ulaşması, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor.

İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

İntetra Teknoloji halka arzında payların borsada satış tarihleri 26-27 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Halka arz, Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?
Başlık Resmiİntetra Teknoloji halka arz talep toplama takvimi belli oldu! İntetra Teknoloji halka arz ne zaman?

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arz kapsamında 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ve 10 milyon TL nominal değerli ortak satışı gerçekleştirilecek. Böylece toplam 40 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

İş Yatırım tarafından yayımlanan bilgilere göre yatırımcılar taleplerini İş Yatırım şubeleri, TradeMaster Web, TradeMaster Mobile, Herkese Borsa Mobile, İş Bankası şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep üzerinden iletebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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