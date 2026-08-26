Milan’ın Portekizli yıldızı Galatasaray’dan başkasını istemiyor. Yıldız futbolcu ikinci defa Aston Villa’ya gitmeyi reddetti, Al Hilal’in teklifini de elinin tersiyle itti. Leao, kulübü Milan’a “Ya Galatasaray’a giderim ya da burada kalırım” dedi…

Bir taraftan Crystal Palace’ın Senegalli yıldızı İsmaila Sarr için şartları zorlayan Galatasaray, diğer taraftan başka yıldızları yoklamayı da ihmal etmiyor. Sarı kırmızılılarda Rafael Leao defteri yeniden açıldı. Milan’ın istediği 60 milyon avroluk astronomik bonservis bedeli yüzünden Leao transferini soğumaya bırakan Galatasaray, yeni gelişmelerle umutlandı. Portekizli yıldız, Aston Villa’dan gelen teklifi ikinci defa reddetti. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in yıllık 15 milyon avroluk astronomik teklifini de elinin tersiyle iten Leao, kulüp yönetimine “Ya Galatasaray’a giderim ya da burada kalırım” restini çekti.

MİLAN KÖŞEYE SIKIŞTI

Sarı kırmızılılar, Leao’ya yıllık 9 milyon avro ve bonuslar, Milan’a da 30+5 milyon avroluk bonservis bedeli teklifinde bulunmuştu. İtalyan basını, Leao’yu isteyen kulübün en az 50 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiğini yazmıştı. Kişisel şartlarda Galatasaray ile anlaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili olarak İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri, “Leao, gelen teklifleri reddetti ve sadece Galatasaray’a gideceğini İtalyan kulübüne bildirdi. Leao, transferin gerçekleşmemesi durumunda ise sözleşmesinin sonuna kadar Milan’da kalacak” sözleriyle gelişmeleri duyurdu. Yönetimin Leao için yeni hamle yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan Leao için yeni hamle! Milan köşeye sıkıştı

SARR, BAŞKANA BAĞLI

Okan Buruk’un takımda görmeyi çok istediği İsmaila Sarr için son kararı başkan Dursun Özbek verecek. Crystal Palace, sarı kırmızılıların gerçekleşmesi zor bonuslarla birlikte 50 milyon avroyu bulan teklifini reddetti. Teklif; 35 milyon avro bonservis, Devler Ligi’nde ilk 24 hedefi için 5 milyon ve çeyrek final için 10 milyon avroluk bonuslardan oluşuyor. Eğer Özbek onay verirse teklif, kolay ulaşılabilir bonuslarla birlikte 50 milyon avro olacak şekilde revize edilip İngiliz ekibine sunulacak.

İsmaila Sarr

KALMAYA KARAR VERDİ

Galatasaray’ın el sıkıştığı ancak İsmaila Sarr ve Pape Matar Sarr transferleri sebebiyle beklettiği Boşnak golcü Ermedin Demirovic, Stuttgart’ta kalmaya karar verdi. Galatasaray, Alman ekibine 18+2 milyon avroluk teklifte bulunmuş, iki taraf da el sıkışmıştı. Daha fazla Galatasaray’ı beklemek istemeyen Demirovic, Stuttgart’ta kalacağını bildirdi.

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