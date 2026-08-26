Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, aralarında Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

Hilmi Tuna Kuriş

Mehmet Özmen

Osman Sert

İsa Ateş

Abdullah Özcan Yavuz

Taner Çetin

Metin Surat

Mehmet Ünal

Erhan Yılmaz

Süleyman Tuna Akbulut

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada aranan firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, 21 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanmıştı. Soruşturmanın en dikkat çekici aşaması ise Hilmi Tuna Kuriş ve diğer şüphelinin kaçırılmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın kullanıldığının tespit edilmesiydi.

Firari isimlerin Şahin'e tahsisli bu araçla Muğla'ya götürüldüğünün ortaya çıkması üzerine, eski bakana tahsisli diğer araçlar da mercek altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde farklı araçların da şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlenmiş, olay örgütüyle bağlantılı yeni isimlere yönelik gözaltı ve yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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