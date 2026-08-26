Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, aralarında Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:
Hilmi Tuna Kuriş
Mehmet Özmen
Osman Sert
İsa Ateş
Abdullah Özcan Yavuz
Taner Çetin
Metin Surat
Mehmet Ünal
Erhan Yılmaz
Süleyman Tuna Akbulut
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NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada aranan firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, 21 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanmıştı. Soruşturmanın en dikkat çekici aşaması ise Hilmi Tuna Kuriş ve diğer şüphelinin kaçırılmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın kullanıldığının tespit edilmesiydi.
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Firari isimlerin Şahin'e tahsisli bu araçla Muğla'ya götürüldüğünün ortaya çıkması üzerine, eski bakana tahsisli diğer araçlar da mercek altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde farklı araçların da şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı belirlenmiş, olay örgütüyle bağlantılı yeni isimlere yönelik gözaltı ve yakalama çalışmaları başlatılmıştı.