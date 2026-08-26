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3. Sayfa

Kamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede

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Kamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede
Fotoğraf Başlığı Kamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki kamyondan sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken; bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz, kimyasal maddeden etkilendi.

Kamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede
Başlık ResmiKamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede temizlik yapan ekipler, çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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"YOL KONTROL AMAÇLI KAPALI TUTULACAK"

Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, kamyonun sanayi sitesinin girişinde beklediğini belirterek, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak" ifadelerini kullandı.

Demirel, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı önlem alındığını kaydetti.

Kimyasaldan etkilenen Serkan Akdeniz ise yolda seyir halinde arkadaşının yanına giderken motosikletli birinin asitten etkilendiğini gördüğünü ve yanında durduğunu belirtti.

Kamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede
Başlık ResmiKamyondan sızan asit paniğe neden oldu! 2 kişi hastanede

O sırada kamyonun dörtlülerini yakarak ilerlediğini gördüğünü belirten Akdeniz, "Işıkların olduğu yerde müsait yere çekti. Yanında durdum, 'halkın içinde durma' dedim, asit halka yayılmasın diye. Peşime takarak Hendek Küçük Sanayi Sitesine çıkarttırdım ve boş alana çektirdim, kanala aksın diye" ifadelerini kullandı.

Akdeniz, alandan uzaklaşırken Gürsel'in baygınlık geçirdiğini fark ettiğini ve birlikte hastaneye geldiklerini anlattı. Bedirhan Gürsel de sanayi sitesinin çevresinde yürüdüğünü ve kamyondan sızan asit etkisiyle baygınlık geçirdiğini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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