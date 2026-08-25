Dron fabrikasını ateşe vereceklerdi! 3 şüpheli yakalandı

Slovakya'da bir dron üretim tesisini ateşe vermeyi planladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda yanıcı madde, cep telefonu ve fabrikanın elle çizilmiş planı ele geçirilirken, saldırının 70 çalışanın bulunduğu sırada gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Slovakya'da polis, ülkenin doğusunda bulunan bir dron üretim tesisine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Slovakya Organize Suçlarla Mücadele Birimi (UBOK), istihbarat servisleriyle birlikte operasyon düzenledi. Baskında çok miktarda yanıcı madde, çeşitli aletler, cep telefonları ve bir aksiyon kamerasının yanı sıra dron fabrikasının elle çizilmiş planı ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının "birilerinin isteği üzerine" planlandığı belirtildi. Hedefteki üretim tesisinde yaklaşık 70 kişinin çalıştığı, fabrikadaki maddi varlıkların toplam değerinin ise on milyonlarca euro olduğu kaydedildi.

Öte yandan saldırının, 70 çalışanın fabrikada bulunduğu sırada gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ALMANYA'DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında şüphelilerden 2'si Slovakya'da gözaltına alındı. Üçüncü şüpheli ise hakkında kısa sürede çıkarılan tutuklama emrinin ardından Almanya'da yakalandı.

Şüpheliler hakkında kamu güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik suç hazırlığında bulunmak suçlamasıyla dava açıldı.

Yetkililer, saldırının hedefindeki fabrikanın adını ve kesin konumunu açıklamadı. Saldırıyı planladığı veya sipariş ettiği öne sürülen kişi ya da kuruluş hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Slovakya İstihbarat Servisi (SIS) ile Askeri İstihbarat tarafından sağlanan bilgilerin, şüphelilerin tespit edilmesinde kritik rol oynadığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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