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Spor

Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 11 takım, PFDK'ya sevk edildi

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Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 11 takım, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın ardından üç kulüp başkanını ve 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü ve üç kulüp başkanını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Kocaelispor ve Amed Sportif Faaliyetler disipline gönderildi.

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ÜÇ BAŞKAN PFDK'LIK OLDU

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

Diğer yandan Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna da "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

Trendyol 1. Lig'den Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor, Antalyaspor, SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor, Boluspor, Orfa Yapı Pendikspor, Turka Esenler Erokspor, Vanspor FK, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan 1. Lig'de Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", geride kalan haftada SMS Grup Sarıyer maçında kırmızı kart gören Batman Petrolsporlu Mamadou Cissokho ise "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

1- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 21.08.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 21.08.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.08.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü Başkanı ÖMER ATİKER’in kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) müsabaka sonrası yayınlanan açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın 23.08.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. – İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EYÜPSPOR Kulübü’nün 23.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 23.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu JUNINHO GRACIELO BACUNA’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 24.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 23.08.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 23.08.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve müsabaka esnasında ve sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) videolu olarak yayınlanan “2026/2027 sezonu başladı!” ve “Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!” başlıklı paylaşımlar, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 24.08.2026 tarihinde yayınlanan paylaşım ile Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan 24.08.2026 tarihinde Kulüp İkinci Başkanı Hakan Daltaban’ın yapmış olduğu açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın müsabaka esnasında ve sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) videolu olarak yayınlanan “2026/2027 sezonu başladı!” ve “Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!” başlıklı paylaşımlar ile müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 24.08.2026 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi HAKAN DALTABAN’ın kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 24.08.2026 tarihinde yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 23.08.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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